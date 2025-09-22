SUSTO!

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário

Ao acender as velas do bolo de aniversário, balões inflamaram e explodiram perto da aniversariante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:07

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser um momento de celebração terminou em susto e correria. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher preparando a surpresa de aniversário com um bolo nas mãos e balões presos ao corpo. Porém, em questão de segundos, a cena alegre e festiva virou acidente.

Assim que ela acende as velas, as chamas se aproximam dos balões, que rapidamente pegam fogo e explodem bem em frente ao seu rosto. O impacto da explosão assustou os convidados e gerou preocupação sobre o estado de saúde da mulher, que não foi identificada até o momento.

Nas redes sociais, internautas levantaram dúvidas sobre o motivo da explosão: “Encheu esses balões com o quê? Gás hélio não é inflamável…”, comentou um usuário.

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher 1 de 5

De fato, o gás hélio, muito usado em decorações, é classificado como inerte e não reage com outros elementos, portanto não pega fogo. Entretanto, especialistas alertam que em alguns casos balões podem ser inflados com hidrogênio, que é altamente inflamável e pode causar acidentes graves. Além disso, até mesmo balões de hélio podem estourar ao entrar em contato com calor intenso ou fogo direto.