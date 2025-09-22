Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário

Ao acender as velas do bolo de aniversário, balões inflamaram e explodiram perto da aniversariante

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:07

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser um momento de celebração terminou em susto e correria. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher preparando a surpresa de aniversário com um bolo nas mãos e balões presos ao corpo. Porém, em questão de segundos, a cena alegre e festiva virou acidente.

Assim que ela acende as velas, as chamas se aproximam dos balões, que rapidamente pegam fogo e explodem bem em frente ao seu rosto. O impacto da explosão assustou os convidados e gerou preocupação sobre o estado de saúde da mulher, que não foi identificada até o momento.

Leia mais

Imagem - 'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

Imagem - 'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

Imagem - Pesquisa revela qual final os telespectadores querem para Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Pesquisa revela qual final os telespectadores querem para Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Nas redes sociais, internautas levantaram dúvidas sobre o motivo da explosão: “Encheu esses balões com o quê? Gás hélio não é inflamável…”, comentou um usuário.

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher

Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Balões pegam fogo durante parabéns e atingem rosto de mulher em festa de aniversário por Reprodução/Redes Sociais

De fato, o gás hélio, muito usado em decorações, é classificado como inerte e não reage com outros elementos, portanto não pega fogo. Entretanto, especialistas alertam que em alguns casos balões podem ser inflados com hidrogênio, que é altamente inflamável e pode causar acidentes graves. Além disso, até mesmo balões de hélio podem estourar ao entrar em contato com calor intenso ou fogo direto.

O caso serve de alerta: apesar de parecer inofensivo, o uso de balões próximos a velas, cigarros ou faíscas pode transformar momentos de alegria em situações de risco.

Leia mais

Imagem - 12 nomes criativos para colocar em gatos sociáveis

12 nomes criativos para colocar em gatos sociáveis

Imagem - Volta depois? Saiba 5 mitos comuns sobre a cirurgia de catarata

Volta depois? Saiba 5 mitos comuns sobre a cirurgia de catarata

Imagem - 5 dicas para aplicar princípios da neuroarquitetura em casa

5 dicas para aplicar princípios da neuroarquitetura em casa

Tags:

Acidente

Mais recentes

Imagem - Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina

Já pensou em engravidar de 9 bebês de vez? Conheça a história da mãe que desafiou a medicina
Imagem - Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos
Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil