'Não era Anitta?': Entenda polêmica envolvendo madrinha do filho de MC Daniel e Lorena Maria

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:04
O nome de Anitta voltou a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (17) após especulações sobre seu vínculo com o filho de MC Daniel, de 27 anos, e Lorena Maria, de 24. Isso porque a influenciadora publicou uma foto chamando uma amiga de “Dindinha”, o que levou internautas a acreditar que a cantora não seria mais madrinha do pequeno Rás, de 7 meses.
Procurada pela revista Quem, a assessoria de Lorena esclareceu o assunto: “Existem duas madrinhas”. Segundo a equipe, Anitta segue como madrinha do bebê, dividindo a função com a amiga mencionada pela influenciadora.
O convite para que a artista assumisse o papel foi feito por MC Daniel dias antes do nascimento do filho. Emocionado, o funkeiro destacou a importância da amiga durante os primeiros meses da gravidez.
“Talvez você não saiba o quão importante foi para mim e para a Lorena. Eu estava inseguro, sem saber para quem contar, e você nos apoiou muito. Por isso, nós três decidimos fazer esse convite especial”, declarou o cantor à época.
Anitta, por sua vez, não conteve a emoção ao aceitar: “Já tenho uma caravana de afilhados, mas vai ser muito bebê! Obrigada pelo convite. Amei e gosto demais de vocês dois”.
O relacionamento entre MC Daniel e Lorena terminou em julho deste ano. À ocasião, a influenciadora afirmou que, apesar do amor intenso e verdadeiro, isso não foi suficiente para manter o noivado. O casal, que oficializou o namoro em agosto de 2024, é pai de Rás, nascido em fevereiro de 2025.