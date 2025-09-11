BOA AÇÃO

Ex-noiva de MC Daniel erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário

Lorena Maria se surpreende com devolução do valor

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:22

Lorena Maria erra Pix de R$ 4 mil e premia honestidade do destinatário Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Lorena Maria passou por um susto nesta quarta-feira (10) ao enviar um Pix de R$ 4 mil para a pessoa errada. Para sua surpresa, o homem devolveu o valor, e ela ainda decidiu premiar a honestidade com R$ 1 mil.

“Bom dia para quem fez um Pix de R$ 4 mil errado”, escreveu Lorena em suas redes sociais. Em seguida, detalhou a conversa com o homem: “Devolve só R$ 3.154. Fica com R$ 1 mil só pela honestidade”. Ele respondeu surpreso: “Que é isso, cara? Tá falando sério?”. Lorena confirmou: “Tô falando sério, irmão”.

