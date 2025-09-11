Acesse sua conta
Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio em perigo e Polícia Federal na clínica de Leila nesta quinta (11)

Executivo enfrenta denúncia secreta e precisa agir rápido para não ser preso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:02

Marco Aurélio se vê em apuros no capítulo desta quinta (11) Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta-feira (11) de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) se vê em apuros quando Freitas (Luís Lobianco) avisa que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza, clínica de fachada de Leila (Carolina Dieckmann). O executivo imediatamente alerta a esposa sobre a denúncia e corre para reunir todas as provas que possam livrá-lo da prisão.

O clima tenso se mistura com os conflitos pessoais de outros personagens. Cansado da perseguição de Maria de Fátima (Bella Campos) após o casamento com Odete (Débora Bloch), César (Cauã Reymond) decide colocar limites e a manda seguir com a própria vida. "Ele sabe da nossa dor, das nossas lutas e das nossas esperanças", disse a personagem em desabafo recente.

Marco Aurélio em Vale Tudo

Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Marco Aurélio e Leila  por Reprodução
Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Renato cede à pressão e começa a lavar dinheiro com Marco Aurélio para salvar a Tomorrow por Reprodução
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Mário Sérgio firmou aliança com Marco Aurélio por Reprodução
Ivan e Marco Aurélio por Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
1 de 9
Marco Aurélio por Reprodução

Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo) organizam a inauguração da agência de turismo dele, trazendo novidade e otimismo à vida do ex-funcionário da TCA. A trama também reserva um momento de leveza: Heleninha (Paolla Oliveira) convida Tiago (Pedro Waddington) para expor suas animações na galeria, e o rapaz se mostra animado com a oportunidade durante seu tratamento contra o alcoolismo.

O capítulo termina com Marco Aurélio tentando descobrir se Odete foi a responsável pela denúncia da clínica.

