Maya Massafera revela cirurgia mais dolorosa da transição e fala sobre maternidade

Heider Sacramento
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:12
Maya Massafera abriu o coração ao falar de dois temas íntimos: a cirurgia mais intensa de sua transição e a maternidade. A influenciadora revelou que o procedimento mais doloroso foi o das costelas, feito para afinar a cintura. “Eu acordava com pesadelo de madrugada, de tanta dor. Com certeza absoluta foi essa. Porque tinha que ficar três meses engessada, aí às vezes eu acordava com desespero, com falta de ar”, relatou.
Ela explicou que, diferente do que muitos pensam, a técnica não remove a costela, mas quebra o osso para remodelar a silhueta. “Eu perdi 10 centímetros de cintura nessa operação, mas eu não faria ela de novo”, disse, destacando o sofrimento na recuperação.
Maya Massafera
Durante a interação com seguidores, Maya também falou sobre filhos. “Por enquanto, eu não pretendo ter filhos. Eu acho uma responsabilidade muito grande e eu quero aproveitar um pouco mais a vida. Eu já tenho dois cachorros, que dão um trabalho, eu coloco eles em primeiro lugar, então imagino com filho o quanto deve ser mais responsabilidade”, refletiu.
Ao todo, Maya já passou por cerca de 20 cirurgias na transição, incluindo feminilização facial, voz, seios, nariz e o próprio procedimento de costelas. “No final da transição, eu passava do lado de pessoas que eu conhecia e ninguém me reconhecia”, contou.