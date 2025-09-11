Veja 6 famosos que escaparam do 11 de setembro por pura sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de setembro de 2025
Há exatos 24 anos, o 11 de setembro de 2001 marcou a história mundial com ataques terroristas realizados pela Al-Qaeda nos Estados Unidos, deixando quase 3 mil mortos e milhares de feridos. Apesar da tragédia, algumas celebridades tiveram suas vidas poupadas por coincidências inesperadas.
Michael Jackson
O rei do pop tinha uma reunião marcada no topo das Torres Gêmeas, mas perdeu o compromisso após passar a madrugada conversando com a mãe ao telefone. Jermaine Jackson relatou no livro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011). "Felizmente, nenhum de nós fazia ideia de que Michael teria uma reunião naquela manhã. Apenas descobrimos quando a mãe ligou para o hotel para saber se ele estava bem."
Seth MacFarlane
O criador de Family Guy atrasou-se no aeroporto e não conseguiu embarcar no voo 11 da American Airlines, um dos aviões sequestrados. Ao esperar pelo próximo voo, foi informado dos atentados pela televisão local.
Mark Wahlberg
O ator estava prestes a embarcar no mesmo voo, mas decidiu, em cima da hora, fretar um jatinho com amigos para ir a Toronto, no Canadá, assistir a um festival de cinema.
Sarah Ferguson
A ex-esposa do Príncipe Andrew deveria estar no 101º andar de uma das Torres Gêmeas para uma reunião da instituição Chances for Children, mas não compareceu e sobreviveu.
Gwyneth Paltrow
A atriz teve um encontro casual com uma mulher chamada Lara Lundstrom Clarke que a atrasou. Caso tivesse entrado no primeiro metrô, estaria no 77º andar da Torre Sul do World Trade Center naquele fatídico dia. Paltrow relembrou: "Tive uma aula de ioga cedo e, por conta do encontro, perdi o metrô. Minha vida tomou outro rumo graças a isso."
Rob Lowe
Onze dias antes do ataque, o ator voava para Washington D.C. ao lado de Zacarias Moussaoui, um dos terroristas. Apenas descobriu o risco meses depois e chegou a depor contra ele no tribunal.