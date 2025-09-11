HÁ 24 ANOS...

Veja 6 famosos que escaparam do 11 de setembro por pura sorte

Celebridades tiveram vidas poupadas no maior atentado terrorista em solo americano

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:47

Michael Jackson Crédito: Reprodução

Há exatos 24 anos, o 11 de setembro de 2001 marcou a história mundial com ataques terroristas realizados pela Al-Qaeda nos Estados Unidos, deixando quase 3 mil mortos e milhares de feridos. Apesar da tragédia, algumas celebridades tiveram suas vidas poupadas por coincidências inesperadas.

Michael Jackson

O rei do pop tinha uma reunião marcada no topo das Torres Gêmeas, mas perdeu o compromisso após passar a madrugada conversando com a mãe ao telefone. Jermaine Jackson relatou no livro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011). "Felizmente, nenhum de nós fazia ideia de que Michael teria uma reunião naquela manhã. Apenas descobrimos quando a mãe ligou para o hotel para saber se ele estava bem."

Seth MacFarlane

O criador de Family Guy atrasou-se no aeroporto e não conseguiu embarcar no voo 11 da American Airlines, um dos aviões sequestrados. Ao esperar pelo próximo voo, foi informado dos atentados pela televisão local.

Mark Wahlberg

O ator estava prestes a embarcar no mesmo voo, mas decidiu, em cima da hora, fretar um jatinho com amigos para ir a Toronto, no Canadá, assistir a um festival de cinema.

Famosos que escaparam do atentado de 11 de setembro 1 de 6

Sarah Ferguson

A ex-esposa do Príncipe Andrew deveria estar no 101º andar de uma das Torres Gêmeas para uma reunião da instituição Chances for Children, mas não compareceu e sobreviveu.

Gwyneth Paltrow

A atriz teve um encontro casual com uma mulher chamada Lara Lundstrom Clarke que a atrasou. Caso tivesse entrado no primeiro metrô, estaria no 77º andar da Torre Sul do World Trade Center naquele fatídico dia. Paltrow relembrou: "Tive uma aula de ioga cedo e, por conta do encontro, perdi o metrô. Minha vida tomou outro rumo graças a isso."

Rob Lowe