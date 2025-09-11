Acesse sua conta
O Agente Secreto, com Wagner Moura, ganha primeiro trailer oficial

Premiado em Cannes, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho estreia nos cinemas em 6 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07:49

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

O aguardado filme O Agente Secreto teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (10). Estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e chega com grande expectativa após brilhar no Festival de Cannes.

A história se passa em Recife, em 1977, e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que tenta recomeçar a vida e esquecer um passado misterioso. Mas seu retorno à cidade, em plena semana de carnaval, revela um cenário bem distante do refúgio que ele imaginava encontrar.

Além de Moura no papel principal, o elenco conta com nomes de destaque do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.

O Agente Secreto foi o grande destaque de Cannes neste ano. Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator, enquanto Kleber Mendonça Filho foi consagrado como Melhor Diretor. A produção também ganhou força na corrida pelo Oscar. A revista Variety afirmou que o longa pode superar Ainda Estou Aqui, vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional.

O filme promete unir suspense político, drama e fortes críticas sociais, marca registrada da obra de Kleber Mendonça Filho.

Confira o trailer completo:

