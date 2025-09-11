Acesse sua conta
Gusttavo Lima e Thiago Brava: entenda a polêmica que abalou amizade no sertanejo

Troca de mensagens, boatos sobre esposas e ausência em gravação de DVD movimentaram os bastidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:34

Gusttavo Lima e Thiago Brava explicam rumores de briga e fazem as pazes no palco
Gusttavo Lima e Thiago Brava explicam rumores de briga e fazem as pazes no palco Crédito: Reprodução

Uma das amizades mais conhecidas do sertanejo foi colocada à prova nos últimos dias. Na terça-feira (2), Thiago Brava deixou de seguir Gusttavo Lima nas redes sociais, levantando rumores sobre um rompimento. O gesto chamou a atenção dos fãs, especialmente após a ausência do Embaixador na gravação do DVD Os Caras do Arrocha e a Turma de 2012, na qual havia confirmado presença.

Embora Gusttavo tenha alegado conflito de agenda, ele comemorou aniversário nos Estados Unidos e depois participou do festival Embaixador in Classics, em Goiânia, os bastidores revelaram que o mal-estar teria ido além de compromissos profissionais. Fontes próximas apontaram que o cantor se incomodou com uma situação envolvendo Lisa Ritter, esposa de Thiago, que teria levado a Andressa Suita, mulher de Gusttavo, conversas entre os dois artistas em tom considerado “comprometedor”.

Diante das especulações, Andressa Suíta se pronunciou por meio de nota divulgada pelo advogado Cláudio Bessas. “As falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo”, dizia o comunicado.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora reforçou que vai tomar medidas legais. “Diante da propagação das notícias falsas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade e informa que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como de sua família”, acrescentou a nota.

Com a tensão em alta, Gusttavo cancelou sua participação no DVD de Thiago Brava e Israel Novaes e também a presença da dupla em seu próprio festival. O afastamento levou Brava a deixar de seguir o amigo no Instagram.

Reconciliação no palco

A situação parecia irreversível até o último sábado (6), quando Gusttavo e Thiago dividiram o palco em Goiânia e fizeram as pazes diante do público. O momento foi marcado por trocas de provocações em tom de brincadeira. “Saiu na mídia essa semana, por que você deixou de me seguir?”, perguntou Gusttavo. Thiago respondeu: “Você me magoou, mas eu te perdoei”.

Thiago Brava

Thiago Brava e Gusttavo Lima por Reprodução

O diálogo continuou com bom humor. “E por que você não me avisou que ia fazer aniversário? Nem me chamou para o aniversário dele, gente”, brincou Brava. Gusttavo devolveu: “Amigo, pensa comigo. No dia 2 pro dia 3, só sendo um velório pra 'nós' ir”. Thiago rebateu: “Então, você tinha que ter ido no meu velório, porque eu morri do coração a hora que você não foi no meu DVD”.

Após as piadas, os dois cantores se abraçaram e selaram a paz. “Respeita seu pai”, disparou Gusttavo, arrancando risadas da plateia.

Declarações de Thiago Brava e Lisa Ritter

Nas redes sociais, Thiago fez questão de minimizar o caso. “Só pra gente colocar uma pedra nisso aqui. Não tem briga entre mim e o Gustavo. Aquilo ali é uma piada interna, coisa que a gente fala entre amigos. Não tem nada de treta. Tanto que fizemos um show juntos agora em São Luís”, explicou.

Já Lisa Ritter, que está em viagem ao Egito, também rebateu os boatos. “Na verdade não tem versão. Eu não pego o celular do Thiago. Se um dia eu vi alguma mensagem do Gustavo, saiu da boca dele, porque eu não li nada e não tem nada contra Andressa. Ela é uma pessoa maravilhosa, com a qual eu me conectei desde a primeira vez”, afirmou.

A nutricionista e terapeuta concluiu pedindo paz. “Estou aqui no Egito e não vou perder a minha paz por conta disso. Se eles tiverem desentendimentos entre eles, que fiquem entre eles. Estou literalmente fora dessa bagunça toda.”

Apesar da reconciliação pública, pessoas próximas garantem que a relação entre Gusttavo Lima e Thiago Brava não voltou a ser como antes.

