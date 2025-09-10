Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:48
Durante um show em Goiânia no último sábado (6), os sertanejos Gusttavo Lima e Thiago Brava fizeram as pazes após um desentendimento e falha de comunicação que levou Brava a deixar de seguir Gusttavo nas redes sociais.
Gusttavo Lima
No show do embaixador, os dois chegaram a se abraçar e explicar a situação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Thiago Brava e Israel Novaes, que formam o projeto “Os Caras do Arrocha”, entram de surpresa no palco do “Embaixador Classic”.
Após cantarem juntos, os cantores se abraçaram e selaram as pazes. “Respeita seu pai”, brincou o embaixador ao se despedir do amigo. Os parceiros na música fariam uma collab. Gusttavo Lima seria uma das atrações de Brava, mas não compareceu porque estava comemorando o seu aniversário com a família, conforme explicou no show.
No entanto, o amigo havia marcado a gravação um dia antes. “E por que você não me avisou?”, brincou Brava.
Contudo, se achavam que a treta parou por aí, se enganam, o buraco é mais embaixo e chegou a envolver as esposas dos sertanejos.
De acordo com a coluna Matheus Baldi, da revista Istoé Gente, a verdade é que, nas vésperas da gravação do DVD, a esposa de Thiago Brava, a terapeuta holística Lisa Ritter, encontrou algumas conversas do marido com o Embaixador [Gusttavo Lima] um tanto comprometedoras. No entanto, a coluna preferiu deixar mais detalhes em baixo do tapete por preservação de imagem.
Tomada de raiva pelo que aconteceu, Lisa procurou Andressa Suíta, esposa de Gusttavo Lima e relatou o ocorrido, chegando a encaminhar parte do conteúdo que encontrou no celular do esposo.
Andressa teria ficado estarrecida com a situação e, segundo fontes próximas à coluna, chegou a dizer que não queria mais que Thiago Brava frequentasse a casa deles e que o Embaixador precisava se afastar da companhia do amigo para o bem da família.
Com a gravação do DVD mais próxima do que nunca, restou apenas Gusttavo solicitar à sua equipe que emitisse um comunicado informando que “por motivos de força maior” ele não compareceria na gravação. Em seguida, Gusttavo Lima também solicitou que sua equipe cancelasse a apresentação dos amigos em seu festival que aconteceria no mesmo fim de semana.