Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Esposa do sertanejo teria encontrado conversas comprometedoras dele com sertanejo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:48

Gusttavo Lima e Thiago Bravo fariam parceria para gravação de DVD
Gusttavo Lima e Thiago Bravo fariam parceria para gravação de DVD Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante um show em Goiânia no último sábado (6), os sertanejos Gusttavo Lima e Thiago Brava fizeram as pazes após um desentendimento e falha de comunicação que levou Brava a deixar de seguir Gusttavo nas redes sociais.

Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais

No show do embaixador, os dois chegaram a se abraçar e explicar a situação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Thiago Brava e Israel Novaes, que formam o projeto “Os Caras do Arrocha”, entram de surpresa no palco do “Embaixador Classic”.

Após cantarem juntos, os cantores se abraçaram e selaram as pazes. “Respeita seu pai”, brincou o embaixador ao se despedir do amigo. Os parceiros na música fariam uma collab. Gusttavo Lima seria uma das atrações de Brava, mas não compareceu porque estava comemorando o seu aniversário com a família, conforme explicou no show.

No entanto, o amigo havia marcado a gravação um dia antes. “E por que você não me avisou?”, brincou Brava.

Contudo, se achavam que a treta parou por aí, se enganam, o buraco é mais embaixo e chegou a envolver as esposas dos sertanejos.

De acordo com a coluna Matheus Baldi, da revista Istoé Gente, a verdade é que, nas vésperas da gravação do DVD, a esposa de Thiago Brava, a terapeuta holística Lisa Ritter, encontrou algumas conversas do marido com o Embaixador [Gusttavo Lima] um tanto comprometedoras. No entanto, a coluna preferiu deixar mais detalhes em baixo do tapete por preservação de imagem.

Gusttavo Lima e Andressa Suíta
Gusttavo Lima e Andressa Suíta Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Tomada de raiva pelo que aconteceu, Lisa procurou Andressa Suíta, esposa de Gusttavo Lima e relatou o ocorrido, chegando a encaminhar parte do conteúdo que encontrou no celular do esposo.

Thiago Brava e Lisa Ritter
Thiago Brava e Lisa Ritter Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Andressa teria ficado estarrecida com a situação e, segundo fontes próximas à coluna, chegou a dizer que não queria mais que Thiago Brava frequentasse a casa deles e que o Embaixador precisava se afastar da companhia do amigo para o bem da família.

Com a gravação do DVD mais próxima do que nunca, restou apenas Gusttavo solicitar à sua equipe que emitisse um comunicado informando que “por motivos de força maior” ele não compareceria na gravação. Em seguida, Gusttavo Lima também solicitou que sua equipe cancelasse a apresentação dos amigos em seu festival que aconteceria no mesmo fim de semana.

