POLÊMICA

Andressa Suita se pronuncia após ser apontada como pivô da treta entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Influenciadora teria encontrado conversas comprometedoras entre os dois cantores

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:53

Gusttavo Lima e Thiago Brava explicam rumores de briga e fazem as pazes no palco Crédito: Reprodução

Andressa Suita se pronunciou, nas redes sociais, após ser apontada como o pivô de uma suposta treta entre seu marido, o cantor Gusttavo Lima, e o também sertanejo Thiago Brava. A influenciadora usou seus Stories do Instagram, na noite de quarta-feira (10), e afirmou que tomará medidas judiciais contra quem tenta denegrir a sua honra e imagem.

"A assessoria jurídica da modelo Andressa Suita, por meio de seu advogado Cláudio Bessas, vem esclarecer que as falácias que estão sendo veiculadas na imprensa e redes sociais, de forma inescrupulosa, envolvendo seu nome, como sendo a causadora de um suposto desentendimento entre Gusttavo Lima e o cantor Thiago Brava, são totalmente inverídicas, não passando de apelativo sensacionalismo, com o cunho de enganar seus seguidores e leitores", diz a nota compartilhada pela modelo.

No comunicado, a influenciadora afirma que não interferiu na vida profissional e pessoal do marido. "Andressa não teve qualquer contato com a esposa de Thiago Brava, sra. Lisa Ritter, nem tão pouco, criou a repudiante e fantasiosa situação narrada na matéria, orquestrada e veiculada de forma leviana, atribuindo a ela (Andressa), que tenha feito qualquer exigência em relação à vida pessoal ou profissional de seu marido Gusttavo Lima".

"Diante da propagação das notícias falsas veiculadas, a influenciadora reitera seu compromisso com a verdade, informa que todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo adotadas contra os irresponsáveis que tentam macular e denegrir a sua honra e imagem, bem como, de sua família", finaliza.



Entenda a polêmica

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, da IstoÉ Gente, os cantores se afastaram quando Gusttavo cancelou sua participação na gravação do DVD de Brava. Isso teria ocorrido após Andressa Suita ter encontrado conversas comprometedoras entre os dois cantores, o que teria gerado um climão também com a esposa de Thiago, Lisa Ritter.

Ainda segundo Baldi, Lisa teria descoberto o conteúdo no celular do marido e decidido procurar Andressa para relatar o ocorrido, inclusive encaminhado parte das mensagens. Andressa teria falado que não queria mais Thiago frequentando a casa da família e que o marido se afastasse do artista.