Fabíola de Andrade fala em 'depressão' após prisão do marido bicheiro: 'Vida nada fácil'

Rainha da Mocidade é casada com Rogério Andrade, preso no ano passado

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:09

Fabíola de Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial

Fabíola de Andrade usou as redes sociais para lamentar os momentos difíceis na sua vida, sem conseguir mais focar na academia e na alimentação. A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, que também é considerada musa fitness, revelou que chegou a engordar 8kg. A influenciadora é casada com Rogério Andrade, patrono da escola de samba, que foi preso no ano passado.

"Com uma vida nada fácil nesses últimos tempos, me trazendo uma suposta depressão, acabei ficando sem ânimo para malhar, sem conseguir fazer dieta", iniciou.

Considerado o maior bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério Andrade está preso desde outubro do ano passado acusado de matar o rival Fernando Iggnácio, genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade. Ele foi executado em 10 de novembro de 2020 em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, logo após desembarcar de um helicóptero. Rogério está no presídio federal de segurança máxima em Mato Grosso do Sul

Fabíola revelou que, do peso recente que ganhou, conseguiu perder 5kg. "Uma vida totalmente fora da minha rotina de alguns meses atrás, me fez engordar 8kg. Já perdi 5 kg em 1 mês".

A influenciadora stá à frente dos ritmistas da escola há dois anos e segue confirmada como rainha em 2026. Rumores apontavam que ela poderia ser a futura presidente da agremiação após a prisão do marido, patrono da escola, mas negou que queira ocupar o cargo.