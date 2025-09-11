Acesse sua conta
Fabíola de Andrade fala em 'depressão' após prisão do marido bicheiro: 'Vida nada fácil'

Rainha da Mocidade é casada com Rogério Andrade, preso no ano passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:09

Fabíola de Andrade
Fabíola de Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @wallaceximenesoficial

Fabíola de Andrade usou as redes sociais para lamentar os momentos difíceis na sua vida, sem conseguir mais focar na academia e na alimentação. A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, que também é considerada musa fitness, revelou que chegou a engordar 8kg. A influenciadora é casada com Rogério Andrade, patrono da escola de samba, que foi preso no ano passado.

"Com uma vida nada fácil nesses últimos tempos, me trazendo uma suposta depressão, acabei ficando sem ânimo para malhar, sem conseguir fazer dieta", iniciou.

Considerado o maior bicheiro do Rio de Janeiro, Rogério Andrade está preso desde outubro do ano passado acusado de matar o rival Fernando Iggnácio, genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade. Ele foi executado em 10 de novembro de 2020 em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, logo após desembarcar de um helicóptero. Rogério está no presídio federal de segurança máxima em Mato Grosso do Sul

Fabíola revelou que, do peso recente que ganhou, conseguiu perder 5kg. "Uma vida totalmente fora da minha rotina de alguns meses atrás, me fez engordar 8kg. Já perdi 5 kg em 1 mês".

A influenciadora stá à frente dos ritmistas da escola há dois anos e segue confirmada como rainha em 2026. Rumores apontavam que ela poderia ser a futura presidente da agremiação após a prisão do marido, patrono da escola, mas negou que queira ocupar o cargo.

Famosos que já foram presos

Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução
Oruam - Funkeiro preso duas vezes em menos de uma semana por Reprodução
MC Poze do Rodo - Já trocou tiros e foi considerado foragido por Reprodução
MC Ryan - Preso por manobras arriscadas em Lamborghini; fiança de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Nego Di - Ex-BBB preso por suposta lavagem de dinheiro e golpes online por Reproduçào
Belo - Preso por tráfico no passado e por aglomeração na pandemia por Reprodução
Saulo Pôncio - Detido em Orlando por furto em Las Vegas; fiança de R$ 430 mil. por Reprodução
Lindsay Lohan - Presa seis vezes por furtos e dirigir embriagada por Reprodução/Instagram
Rita Lee - Presa em 1976 por posse de drogas por Reprodução/ Instagram
Mel Gibson - Detido por dirigir embriagado; insultos antissemitas por Reprodução/Instagram
Charlie Sheen - Preso em 2009 por violência doméstica por Reprodução
Dado Dolabella - Preso por pensão atrasada e acusado de agressões por divulgação
Winona Ryder - Presa por roubo em loja nos EUA por Reprodução
André Gonçalves - Preso por desacato; cumpriu prisão domiciliar por Reprodução
Marcello Antony - Detido por porte de drogas em 2004 por Reprodução
Robert Downey Jr. - Preso por drogas e violação de condicional por Divulgação
Fábio Assunção - Preso por agressão, desacato e embriaguez por Reprodução/TV Globo
Travis Scott - Detido em 2024 por invasão de propriedade e embriaguez por
Justin Bieber - Detido em 2014 por dirigir sob efeito de substâncias por Reprodução
Reese Witherspoon - Presa em 2013 por conduta desordeira após parada policial por Reprodução
Bruno Mars - Detido em 2010 por posse de cocaína por Divulgação
Will Smith - Preso em 1989 por ataque a promotor musical por Reprodução
1 de 22
Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução

