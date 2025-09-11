Acesse sua conta
Zé Felipe alimenta rumores de romance com Ana Castela após revelação

Cantor falou sobre seu tipo de mulher ideal e fãs ligaram a declaração à boiadeira

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:36

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais após um comentário sobre seu gosto pessoal que aumentou ainda mais os rumores de romance com Ana Castela. O cantor teria dito que seu tipo ideal de mulher é uma “morena”, declaração imediatamente associada pelos fãs à boiadeira, já que ela se encaixa no perfil descrito.

A especulação ganhou força depois que Zé postou uma foto de sua filha, Maria Flor, usando um chapéu de cowboy rosa, acessório que remete ao estilo de Ana Castela. Rapidamente, seguidores apontaram coincidências e lotaram as redes sociais de comentários. “O chapéu que a Maria Flor tava usando é igual ao que a Ana postou nos stories da coleção dela em Barretos”, observou uma fã.

Zé Felipe e Ana Castela em Orlando

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
1 de 8
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Essa não é a primeira vez que os dois são apontados como casal. Desde julho, circulam boatos sobre uma aproximação, reforçados após eles terem sido vistos juntos em Orlando (EUA) e em apresentações no Brasil. A boa sintonia no palco, interações nas redes e até a troca de follows entre Ana e Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, ajudam a alimentar as suspeitas.

Apesar da repercussão, os artistas negam envolvimento amoroso. Em julho, Ana chegou a brincar nas redes sociais: “Vou assumir para vocês… eu vou, eu vou. O Odorico que está ficando com o Zé!”, disse, em referência ao boi de estimação. Ainda assim, os fãs seguem atentos a cada detalhe, mantendo o casal entre os assuntos mais comentados do sertanejo.

