TÁ ROLANDO?

Zé Felipe alimenta rumores de romance com Ana Castela após revelação

Cantor falou sobre seu tipo de mulher ideal e fãs ligaram a declaração à boiadeira

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:36

Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Nos últimos dias, Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais após um comentário sobre seu gosto pessoal que aumentou ainda mais os rumores de romance com Ana Castela. O cantor teria dito que seu tipo ideal de mulher é uma “morena”, declaração imediatamente associada pelos fãs à boiadeira, já que ela se encaixa no perfil descrito.

A especulação ganhou força depois que Zé postou uma foto de sua filha, Maria Flor, usando um chapéu de cowboy rosa, acessório que remete ao estilo de Ana Castela. Rapidamente, seguidores apontaram coincidências e lotaram as redes sociais de comentários. “O chapéu que a Maria Flor tava usando é igual ao que a Ana postou nos stories da coleção dela em Barretos”, observou uma fã.

“porque nós gosta da loira ne ze felipe?”

“eu gosto de morena” KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/t1TFzMPpck — lana (@lukovwlovie) September 10, 2025

Essa não é a primeira vez que os dois são apontados como casal. Desde julho, circulam boatos sobre uma aproximação, reforçados após eles terem sido vistos juntos em Orlando (EUA) e em apresentações no Brasil. A boa sintonia no palco, interações nas redes e até a troca de follows entre Ana e Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, ajudam a alimentar as suspeitas.