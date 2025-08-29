VEJA VÍDEO

Zé Felipe é visto com amiga de Ana Castela em Barretos e rumores sobre romance aumentam

Cantor sertanejo foi flagrado pegando carona com Duda Bertelli

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:14

Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe foi flagrado nesta quinta-feira (28) em Barretos (SP) ao lado da cantora Duda Bertelli, amiga próxima de Ana Castela. O sertanejo apareceu em vídeo pegando carona na moto da artista após um show no Camping de Barretos, onde surgiu sorridente e segurando um copo de bebida. A cena rapidamente gerou especulações nas redes sociais sobre uma suposta ligação entre os dois.

Questionado sobre o evento, Zé Felipe despistou ao afirmar apenas: “Foi só o ouro!”, deixando o local sem dar mais detalhes. A presença da amiga de Ana Castela no momento aumentou ainda mais os rumores de aproximação entre o filho de Leonardo e a “Boiadeira”.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Duda Bertelli resolveu esclarecer as especulações e destacou que o contato entre Zé Felipe e Ana Castela é estritamente profissional. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir, tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou.