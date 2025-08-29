Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe é visto com amiga de Ana Castela em Barretos e rumores sobre romance aumentam

Cantor sertanejo foi flagrado pegando carona com Duda Bertelli

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:14

Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe foi flagrado nesta quinta-feira (28) em Barretos (SP) ao lado da cantora Duda Bertelli, amiga próxima de Ana Castela. O sertanejo apareceu em vídeo pegando carona na moto da artista após um show no Camping de Barretos, onde surgiu sorridente e segurando um copo de bebida. A cena rapidamente gerou especulações nas redes sociais sobre uma suposta ligação entre os dois.

Questionado sobre o evento, Zé Felipe despistou ao afirmar apenas: “Foi só o ouro!”, deixando o local sem dar mais detalhes. A presença da amiga de Ana Castela no momento aumentou ainda mais os rumores de aproximação entre o filho de Leonardo e a “Boiadeira”.

Zé Felipe e Ana Castela em Orlando

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
1 de 8
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Em entrevista ao portal Leo Dias, Duda Bertelli resolveu esclarecer as especulações e destacou que o contato entre Zé Felipe e Ana Castela é estritamente profissional. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir, tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou.

Amiga de longa data de Ana Castela, Duda reforçou que a relação dos artistas é pautada no trabalho e que a parceria promete movimentar o cenário sertanejo. Sobre Zé Felipe, ela acrescentou: “Ele é superquerido mesmo”, afastando de vez os boatos de romance.

Leia mais

Imagem - Esposa de Bruce Willis confirma internação do ator e diz que ele já não fala nem se reconhece

Esposa de Bruce Willis confirma internação do ator e diz que ele já não fala nem se reconhece

Imagem - 'A Fazenda 17': lista de participantes vaza e inclui nomes inesperados; veja

'A Fazenda 17': lista de participantes vaza e inclui nomes inesperados; veja

Imagem - Motim contra Manuela Dias em 'Vale Tudo'? Além de Taís Araújo, outros atores estão insatisfeitos

Motim contra Manuela Dias em 'Vale Tudo'? Além de Taís Araújo, outros atores estão insatisfeitos

Mais recentes

Imagem - Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr

Corrida prejudica os joelhos? Especialista esclarece qual risco real de correr
Imagem - Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'

Tati Quebra Barraco rebate diretor de A Fazenda após ser chamada de 'decepção' e dispara: 'BBB é outro patamar'
Imagem - Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua