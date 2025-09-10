Ana Castela faz piada de 'flagra' com Zé Felipe em meio a rumores de romance

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:02
Ana Castela, de 21 anos, decidiu entrar na brincadeira e arrancou risadas dos fãs nesta quarta-feira (10). A sertaneja reproduziu o famoso vídeo que viralizou mostrando Zé Felipe, de 27, fugindo das câmeras durante um churrasco em sua casa no último fim de semana.
No registro original, que repercutiu nas redes sociais, o cantor apareceu de forma inesperada ao fundo enquanto uma amiga de Ana filmava um Labubu, pelúcia que virou febre entre influenciadores. Na tarde de hoje, a boiadeira resolveu recriar a cena: colocou boné, moletom e simulou a “escapada” do filho de Leonardo, enquanto sua mãe, Michele Castela, gravava o mesmo boneco.
A gravação original foi o estopim para novas especulações de romance entre Ana Castela e Zé Felipe. Os rumores já circulavam desde junho, quando os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora debochou dos boatos em seus Stories, negando qualquer envolvimento. Sua mãe também saiu em defesa da filha, criticando as notícias e reforçando que não há relacionamento entre eles.
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando
A assessoria de Zé Felipe confirmou a mesma versão, descartando qualquer affair. Ainda assim, os rumores ganharam força novamente em agosto, quando Ana viajou de carona no jatinho do cantor.
O assunto também chamou atenção após Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela, deixar de segui-la nas redes sociais. Atualmente, ela e Zé Felipe também não seguem mais o sertanejo.