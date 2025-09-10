Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela faz piada de 'flagra' com Zé Felipe em meio a rumores de romance

A boiadeira divertiu os fãs ao recriar cena que viralizou

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:02

Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela Crédito: Reprodução

Ana Castela, de 21 anos, decidiu entrar na brincadeira e arrancou risadas dos fãs nesta quarta-feira (10). A sertaneja reproduziu o famoso vídeo que viralizou mostrando Zé Felipe, de 27, fugindo das câmeras durante um churrasco em sua casa no último fim de semana.

No registro original, que repercutiu nas redes sociais, o cantor apareceu de forma inesperada ao fundo enquanto uma amiga de Ana filmava um Labubu, pelúcia que virou febre entre influenciadores. Na tarde de hoje, a boiadeira resolveu recriar a cena: colocou boné, moletom e simulou a “escapada” do filho de Leonardo, enquanto sua mãe, Michele Castela, gravava o mesmo boneco.

Leia mais

Imagem - Adeus a Silvio Tendler: o 'cineasta dos sonhos interrompidos' morre aos 75 anos

Adeus a Silvio Tendler: o 'cineasta dos sonhos interrompidos' morre aos 75 anos

Imagem - Estrela de série da Netflix é acusada de mentir idade e revolta fãs na web

Estrela de série da Netflix é acusada de mentir idade e revolta fãs na web

Imagem - Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

A gravação original foi o estopim para novas especulações de romance entre Ana Castela e Zé Felipe. Os rumores já circulavam desde junho, quando os dois foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora debochou dos boatos em seus Stories, negando qualquer envolvimento. Sua mãe também saiu em defesa da filha, criticando as notícias e reforçando que não há relacionamento entre eles.

Zé Felipe e Ana Castela em Orlando

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
1 de 8
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

A assessoria de Zé Felipe confirmou a mesma versão, descartando qualquer affair. Ainda assim, os rumores ganharam força novamente em agosto, quando Ana viajou de carona no jatinho do cantor.

O assunto também chamou atenção após Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela, deixar de segui-la nas redes sociais. Atualmente, ela e Zé Felipe também não seguem mais o sertanejo.

Leia mais

Imagem - Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Imagem - Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Imagem - Os 5 cuidados essenciais com cabelos cacheados e crespos

Os 5 cuidados essenciais com cabelos cacheados e crespos

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Engolir arroto, segurar pum e prender vômito faz mal? Entenda o que acontece no seu corpo

Engolir arroto, segurar pum e prender vômito faz mal? Entenda o que acontece no seu corpo
Imagem - Alô, Lolovers! Beleza Fatal ganha segunda temporada com vistoria de Silvio de Abreu

Alô, Lolovers! Beleza Fatal ganha segunda temporada com vistoria de Silvio de Abreu

MAIS LIDAS

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
01

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
03

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil
04

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil