Estrela de série da Netflix é acusada de mentir idade e revolta fãs na web

Protagonista se tornou alvo de críticas após revelação sobre sua verdadeira idade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:46

A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter'
A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter' Crédito: Reprodução/Netflix

A atriz Nikki Rodriguez, protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter', da Netflix, virou assunto nas redes sociais após uma polêmica sobre sua idade vir à tona. De acordo com uma investigação publicada pelo jornal The US Sun, documentos oficiais comprovam que a artista nasceu em julho de 1992, ou seja, tem 33 anos de idade e não 22, como vinha afirmando em entrevistas.

A revelação surpreendeu fãs da produção, que lotaram as redes sociais da atriz em busca de esclarecimentos. “Sem acreditar nessa mentira toda”, escreveu uma seguidora. Outra questionou: “Pra que sustentar uma farsa desse jeito?”. Apesar das críticas, houve quem a defendesse, destacando a pressão da indústria do entretenimento: “Hollywood é cruel com a idade das mulheres, entendo porque ela teria escondido”, apontou uma internauta.

Nikki dá vida à personagem Jackie Howard, adolescente que perde os pais em um acidente e passa a viver com uma nova família. Na trama, a protagonista tem apenas 15 anos, ou seja, 18 anos a menos que a idade real da atriz.

A desconfiança sobre a idade de Nikki começou a circular no TikTok, onde usuários apontaram inconsistências em fotos antigas. Alguns lembraram que ela já parecia adolescente nos anos 2000, o que não combinava com os 22 anos que dizia ter. O The US Sun reforçou as suspeitas ao localizar registros de que Rodriguez concluiu o ensino médio em 2010, informação incompatível com a idade que alegava.

Estrela da série da Netflix é acusada de mentir idade

A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter'
A atriz Nikki Rodriguez por Reprodução/Instagram
A atriz Nikki Rodriguez por Reprodução/Instagram
A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter' por Reprodução/Netflix
A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter' por Reprodução/Netflix
A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter' por Reprodução/Netflix
A atriz Nikki Rodriguez é acusada de mentir idade e revolta fãs na web por Reprodução/Instagram
A atriz Nikki Rodriguez é protagonista da série teen 'Minha Vida com a Família Walter' por Reprodução/Netflix

Segundo a publicação, a atriz nasceu em Minnesota e se mudou ainda jovem para a Califórnia em busca de oportunidades na carreira artística. Atualmente, mora em Los Angeles. Até o momento, Nikki não se pronunciou sobre o caso. Sua última postagem no Instagram é de 2021.

Minha Vida com a Família Walter (My Life with the Walter Boys) já conta com duas temporadas na Netflix e segue entre os títulos adolescentes mais comentados da plataforma.

