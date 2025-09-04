Acesse sua conta
Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Trailer do novo filme dirigido por Emerald Fennell dividiu opiniões nas redes sociais

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:27

Margot Robbie e Jacob Elordi em cartaz de 'O morro dos ventos uivantes' Crédito: Divulgação

O lançamento do primeiro trailer da nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Dirigido por Emerald Fennell, a mesma de Saltburn, o filme promete uma abordagem ousada do romance gótico de Emily Brontë, mas já enfrenta acusações de “erotização excessiva” e “embranquecimento” do protagonista Heathcliff.

Na prévia, embalada por um remix da faixa eletrônica Everything is Romantic, de Charli XCX, o público vê cenas intensas entre Jacob Elordi (Heathcliff) e Margot Robbie (Catherine Earnshaw). Os momentos de forte carga erótica chamaram atenção justamente por destoarem do livro de 1847, que retrata uma relação obsessiva, violenta e trágica - distante da sensualidade sugerida pelo teaser.

Outro ponto que revoltou parte dos fãs foi a escolha de Elordi para o papel de Heathcliff. Na obra original, o personagem é descrito como um órfão de pele escura e origem cigana, frequentemente vítima de preconceito e exclusão social. Para muitos leitores e estudiosos, escalar um ator branco australiano seria um apagamento dessas características fundamentais. Já Margot Robbie, escolhida para viver Catherine, também recebeu críticas: a atriz, loira e madura, foi considerada distante da descrição da personagem nos livros.

As polêmicas, porém, não são inéditas. Historicamente, a maioria das adaptações cinematográficas optou por atores brancos no papel de Heathcliff. Laurence Olivier (1939), Ralph Fiennes (1992), Timothy Dalton (1970) e Tom Hardy (2009) já interpretaram o personagem. Apenas a versão de 2011, dirigida por Andrea Arnold, rompeu essa tradição ao escalar James Howson, ator negro, para o papel.

Na nova adaptação, a diretora Fennell aposta em um olhar provocador, aproximando o romance gótico da estética contemporânea. Mas a recepção nas redes sociais mostra que a ousadia dividiu o público. “Todo o hate do mundo pra essa adaptação… será que nunca teremos uma versão fiel ao livro?”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). Outro ironizou: “Não consigo acompanhar todas as críticas, parem de falar mal que eu quero curtir tudo”.

Catherine (Margot Robbie) no trailer do filme ’O Morro dos Ventos Uivantes’ por Reprodução/X
  • A história por trás do clássico

Publicado em 1847, O Morro dos Ventos Uivantes se passa em Yorkshire, na Inglaterra, e narra a conturbada relação entre Heathcliff e Catherine Earnshaw. Órfão acolhido pela família Earnshaw, Heathcliff cresce marcado pela rejeição e constrói um laço obsessivo com Cathy, que resulta em um ciclo de vingança, sofrimento e destruição entre duas famílias.

Com sua abordagem sombria e personagens moralmente ambíguos, a obra de Brontë foi mal recebida em sua época, mas se tornou um marco da literatura inglesa. Além de influenciar a cultura pop - da canção Wuthering Heights, de Kate Bush, à saga Crepúsculo -, já ganhou diversas versões para cinema e TV.

O novo O Morro dos Ventos Uivantes tem estreia marcada para fevereiro de 2026 nos cinemas brasileiros.

