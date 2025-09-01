Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Movimentos astrais trazem oportunidades únicas para alcançarem estabilidade e novas fontes de renda neste mês

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Setembro chega carregado de boas energias no campo financeiro, mas apenas alguns signos terão a chance de transformar essa fase em prosperidade real. Os astros indicam que este é o momento perfeito para apostar em novos caminhos, organizar contas e, principalmente, colher resultados de esforços passados.

De acordo com astrólogos, os movimentos de Júpiter e outros planetas favorecem a expansão econômica e podem abrir portas para quem estiver atento. Embora nem todos recebam o mesmo impulso, dois signos em especial se destacam pela sorte e pela capacidade de aproveitar as oportunidades.

Leia mais

Imagem - Cantora baiana Gabi Lins lança 'PÉROLAS' e dá início a uma nova fase na carreira

Cantora baiana Gabi Lins lança 'PÉROLAS' e dá início a uma nova fase na carreira

Imagem - 3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

Imagem - De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

  • 1. Capricórnio
    Conhecidos por sua disciplina, os capricornianos entram em setembro com grande favorecimento para estabilidade financeira. Esse período traz melhorias em negociações de contratos e salários, além de boas chances de quitar dívidas antigas. O controle sobre os gastos será um diferencial, permitindo que construam uma base sólida para o futuro. Quem é de Capricórnio deve aproveitar o momento para consolidar investimentos ou fortalecer parcerias de longo prazo.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

  • Libra
    Já os librianos podem se surpreender com a chegada de oportunidades inesperadas ligadas a dinheiro. O charme e a criatividade típicos do signo estarão em alta, atraindo propostas vantajosas. Setembro será um mês de novas fontes de renda, parcerias lucrativas e até ganhos extras em atividades paralelas. A dica para os librianos é não ignorar convites ou ideias que pareçam pequenas, uma delas pode render mais do que o esperado.

Com esse cenário, Capricórnio e Libra se destacam como os grandes beneficiados do mês. Enquanto um constrói solidez com disciplina, o outro abre espaço para a abundância com inteligência e boas conexões. Setembro promete ser, para esses dois signos, um divisor de águas na vida financeira.

Leia mais

Imagem - Confira 3 orações para o Dia de São Bernardo, Padroreiro das Causas Difíceis

Confira 3 orações para o Dia de São Bernardo, Padroreiro das Causas Difíceis

Imagem - Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Veja 8 opções de atividades imperdíveis para fazer em Atins

Imagem - Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Confira 5 receitas criativas com presunto para o almoço

Mais recentes

Imagem - Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores

Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores
Imagem - Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’

Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’
Imagem - Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua