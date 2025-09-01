Esses 2 signos vão prosperar em setembro e podem ter ganhos financeiros surpreendentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:00
Setembro chega carregado de boas energias no campo financeiro, mas apenas alguns signos terão a chance de transformar essa fase em prosperidade real. Os astros indicam que este é o momento perfeito para apostar em novos caminhos, organizar contas e, principalmente, colher resultados de esforços passados.
De acordo com astrólogos, os movimentos de Júpiter e outros planetas favorecem a expansão econômica e podem abrir portas para quem estiver atento. Embora nem todos recebam o mesmo impulso, dois signos em especial se destacam pela sorte e pela capacidade de aproveitar as oportunidades.
Os signos no amor
Com esse cenário, Capricórnio e Libra se destacam como os grandes beneficiados do mês. Enquanto um constrói solidez com disciplina, o outro abre espaço para a abundância com inteligência e boas conexões. Setembro promete ser, para esses dois signos, um divisor de águas na vida financeira.