Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora baiana Gabi Lins lança 'PÉROLAS' e dá início a uma nova fase na carreira

Faixa chega às plataformas nesta sexta-feira (22) acompanhada de visualizer no YouTube

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:04

Gabi Lins lança 'PÉROLAS' Crédito: Divulgação/Leonardo Mendonça

Depois do sucesso de Trópico 96 – Edição de Verão, a cantora e compositora Gabi Lins dá o primeiro passo em uma nova fase de sua trajetória com o lançamento de PÉROLAS. O single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (22), acompanhado de um visualizer exclusivo no YouTube.

Com produção assinada por Matheus Pinheiro e distribuição pelo selo Alá Comunicação, a canção é inteiramente composta por Gabi, que aposta em uma mistura de pop, brasilidades e nuances latinas. O resultado é uma faixa delicada e poética, que traduz um momento de amadurecimento pessoal e artístico.

“Essa música não fala só sobre amor romântico. Ela fala sobre as pessoas que realmente nos veem, acreditam em nós e despertam o que temos de melhor. Mais do que enxergar, elas refletem o que há de mais bonito nas relações”, explica a artista.

Leia mais

Imagem - Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

Imagem - Viúva de Elvis Presley é acusada de matar filha para assumir herança milionária; entenda

Viúva de Elvis Presley é acusada de matar filha para assumir herança milionária; entenda

Imagem - Giulia Costa dá bronca em Flávia Alessandra por expor intimidade: 'Ultrapassa limites'

Giulia Costa dá bronca em Flávia Alessandra por expor intimidade: 'Ultrapassa limites'

PÉROLAS funciona como um elo entre o último projeto de Gabi e o seu próximo álbum, já em fase de produção. Embora não revele por completo a sonoridade do novo trabalho, a faixa dá pistas do caminho que ela está construindo: sincero, biográfico e cheio de camadas.

“É uma canção de transição, não 100% no som do próximo álbum, mas já traz essa sinceridade que está em tudo que faço. É biográfica e fala sobre o momento de plenitude que estou vivendo, tanto nas amizades quanto no amor. Todo mundo merece se sentir assim”, destaca.

O pré-save de PÉROLAS já está disponível para quem deseja acompanhar o lançamento em primeira mão.

Gabi Lins

Gabi Lins lança “PÉROLAS”, single inédito por Divulgação/Leonardo Mendonça
Gabi Lins lança “PÉROLAS”, single inédito por Divulgação/Leonardo Mendonça
Cantora Gabi Lins por Divulgação
Gabi Lins por Divulgação/Leonardo Mendonça
Gabi Lins por divulgação
1 de 5
Gabi Lins lança “PÉROLAS”, single inédito por Divulgação/Leonardo Mendonça

Quem é Gabi Lins?

Nascida na Bahia, Gabi Lins vem se consolidando como um dos nomes mais originais do pop brasileiro. Seu trabalho combina MPB, pagode baiano e referências internacionais, criando uma sonoridade única e contemporânea.

Suas composições já ultrapassaram fronteiras, chegando até às trilhas sonoras de novelas da Globo. Além do talento musical, Gabi também se destaca pela criatividade e pelo espírito empreendedor, liderando a própria marca com autenticidade e inovação.

Conectada às suas raízes e ao público, a artista transforma suas vivências em músicas que emocionam e conquistam cada vez mais ouvintes.

Leia mais

Imagem - Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Imagem - Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Imagem - Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Mais recentes

Imagem - Morre o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho

Morre o ator Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho
Imagem - Tatá Werneck detona ator após ser exposta nas redes: ‘Voce perdeu uma amiga’

Tatá Werneck detona ator após ser exposta nas redes: ‘Voce perdeu uma amiga’
Imagem - Neymar Jr. estaria no limite com disputas entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

Neymar Jr. estaria no limite com disputas entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly

MAIS LIDAS

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
01

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
02

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'
03

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos chefs mentores do 'Chef de Alto Nível'

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 35 vagas e salários de até R$ 9,2 mil