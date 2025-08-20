Cantora baiana Gabi Lins lança 'PÉROLAS' e dá início a uma nova fase na carreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:04
Depois do sucesso de Trópico 96 – Edição de Verão, a cantora e compositora Gabi Lins dá o primeiro passo em uma nova fase de sua trajetória com o lançamento de PÉROLAS. O single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (22), acompanhado de um visualizer exclusivo no YouTube.
Com produção assinada por Matheus Pinheiro e distribuição pelo selo Alá Comunicação, a canção é inteiramente composta por Gabi, que aposta em uma mistura de pop, brasilidades e nuances latinas. O resultado é uma faixa delicada e poética, que traduz um momento de amadurecimento pessoal e artístico.
“Essa música não fala só sobre amor romântico. Ela fala sobre as pessoas que realmente nos veem, acreditam em nós e despertam o que temos de melhor. Mais do que enxergar, elas refletem o que há de mais bonito nas relações”, explica a artista.
PÉROLAS funciona como um elo entre o último projeto de Gabi e o seu próximo álbum, já em fase de produção. Embora não revele por completo a sonoridade do novo trabalho, a faixa dá pistas do caminho que ela está construindo: sincero, biográfico e cheio de camadas.
“É uma canção de transição, não 100% no som do próximo álbum, mas já traz essa sinceridade que está em tudo que faço. É biográfica e fala sobre o momento de plenitude que estou vivendo, tanto nas amizades quanto no amor. Todo mundo merece se sentir assim”, destaca.
Gabi Lins
Nascida na Bahia, Gabi Lins vem se consolidando como um dos nomes mais originais do pop brasileiro. Seu trabalho combina MPB, pagode baiano e referências internacionais, criando uma sonoridade única e contemporânea.
Suas composições já ultrapassaram fronteiras, chegando até às trilhas sonoras de novelas da Globo. Além do talento musical, Gabi também se destaca pela criatividade e pelo espírito empreendedor, liderando a própria marca com autenticidade e inovação.
Conectada às suas raízes e ao público, a artista transforma suas vivências em músicas que emocionam e conquistam cada vez mais ouvintes.