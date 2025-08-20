MÚSICA

Cantora baiana Gabi Lins lança 'PÉROLAS' e dá início a uma nova fase na carreira

Faixa chega às plataformas nesta sexta-feira (22) acompanhada de visualizer no YouTube

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:04

Gabi Lins lança 'PÉROLAS' Crédito: Divulgação/Leonardo Mendonça

Depois do sucesso de Trópico 96 – Edição de Verão, a cantora e compositora Gabi Lins dá o primeiro passo em uma nova fase de sua trajetória com o lançamento de PÉROLAS. O single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (22), acompanhado de um visualizer exclusivo no YouTube.

Com produção assinada por Matheus Pinheiro e distribuição pelo selo Alá Comunicação, a canção é inteiramente composta por Gabi, que aposta em uma mistura de pop, brasilidades e nuances latinas. O resultado é uma faixa delicada e poética, que traduz um momento de amadurecimento pessoal e artístico.

“Essa música não fala só sobre amor romântico. Ela fala sobre as pessoas que realmente nos veem, acreditam em nós e despertam o que temos de melhor. Mais do que enxergar, elas refletem o que há de mais bonito nas relações”, explica a artista.

PÉROLAS funciona como um elo entre o último projeto de Gabi e o seu próximo álbum, já em fase de produção. Embora não revele por completo a sonoridade do novo trabalho, a faixa dá pistas do caminho que ela está construindo: sincero, biográfico e cheio de camadas.

“É uma canção de transição, não 100% no som do próximo álbum, mas já traz essa sinceridade que está em tudo que faço. É biográfica e fala sobre o momento de plenitude que estou vivendo, tanto nas amizades quanto no amor. Todo mundo merece se sentir assim”, destaca.

Quem é Gabi Lins?

Nascida na Bahia, Gabi Lins vem se consolidando como um dos nomes mais originais do pop brasileiro. Seu trabalho combina MPB, pagode baiano e referências internacionais, criando uma sonoridade única e contemporânea.

Suas composições já ultrapassaram fronteiras, chegando até às trilhas sonoras de novelas da Globo. Além do talento musical, Gabi também se destaca pela criatividade e pelo espírito empreendedor, liderando a própria marca com autenticidade e inovação.