Viúva de Elvis Presley é acusada de matar filha para assumir herança milionária; entenda

Processo nos EUA afirma que Priscilla Presley teria ignorado desejo de Lisa Marie

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:25

Lisa Marie, filha de Elvis Presley e Priscilla Presley, morreu em 2023, aos 54 anos Crédito: Reprodução/Getty Images

Priscilla Presley, viúva de Elvis Presley, está no centro de uma polêmica que envolve a morte de sua filha, Lisa Marie Presley, ocorrida em janeiro de 2023. Um processo movido por ex-sócios a acusa de ter desligado os aparelhos que mantinham Lisa viva, com a intenção de assumir o controle total da herança do rei do rock, incluindo a famosa mansão Graceland.

Lisa Marie, filha única de Elvis e Priscilla, morreu aos 54 anos após sofrer uma parada cardíaca. De acordo com documentos obtidos pelo New York Post, Brigitte Kruse e Kevin Fialko alegam que a viúva teria ignorado a vontade expressa da filha, que desejava ter a vida prolongada “o máximo possível” em casos críticos. A decisão de interromper o suporte à vida teria acontecido poucas horas após a internação e antes que a neta, a atriz Riley Keough, chegasse ao hospital para se despedir.

O processo também afirma que, pouco antes de sua morte, Lisa Marie pretendia remover a mãe do cargo de única administradora de seu fundo fiduciário e processá-la. Os autores alegam que Priscilla sabia que o falecimento da filha encerraria essa tentativa e, dias depois, teria dito: “Sou a rainha. Estou no comando de Graceland”.

Além das acusações ligadas à morte, a ação, que pede US$ 50 milhões (cerca de R$ 271 milhões), inclui queixas por quebra de contrato e fraude. Os ex-sócios afirmam que Priscilla orquestrou um esquema para manter o controle do patrimônio, que inclui propriedades icônicas e fundos de seguro de vida.