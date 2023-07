Tributo a Elvis Presley chega a Salvador em agosto

O espetáculo "Elvis On Tour Experience" vai desembarcar em Salvador nos dias 4 e 5 de agosto, no Teatro SESC Casa do Comércio, a partir das 21h.



Considerado o melhor "Artista em Tributo a Elvis" da América Latina e escolhido como um dos melhores do mundo pela renomada BBC de Londres, o cantor Mark Rio vai mostrar aos soteropolitanos a incrível performance em tributo ao Rei do Rock.



O show "Elvis On Tour Experience" de Mark Rio é uma experiência de máxima fidelidade. Utilizando réplicas oficiais do traje, joias e violão utilizados por Elvis nos anos 70, Mark proporciona uma performance autêntica e emocionante, sem utilizar peruca ou costeletas postiças, evitando caricaturas.