Filme 'Priscilla', sobre viúva de Elvis Presley, não terá músicas do artista; entenda

Após o sucesso do filme biográfico de Elvis Presley, um longa sobre a viúva do artista, Priscilla Presley, já está em produção sob a direção de Sofia Coppola. Diferente de Elvis, a produção, porém, não contará com músicas do cantor.



Foi o que contou a diretora em entrevista ao The Hollywood Reporter. Segundo ela, a Elvis Presley Enterprises, que administra o legado do cantor, negou a utilização das canções.



Uma parcela de 85% da empresa é detida pela Authentic Brands Group, que também possui os direitos de Muhammad Ali e Marilyn Monroe, enquanto apenas 15% é da família de Elvis. A Authentic Brands Group foi a responsável por negar os direitos das músicas ao filme.