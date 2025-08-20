SANTO DE AGOSTO!

Confira 3 orações para o Dia de São Bernardo, Padroreiro das Causas Difíceis

O Santo transmitiu com profundidade a experiência de fé e amor a Deus

São Bernardo acreditava que a vida religiosa era um equilíbrio entre trabalho manual, contemplação e oração Crédito: Imagem: Joan Sutter | Shutterstock

Em 20 de agosto, a Igreja Católica celebra São Bernardo, que nasceu em 1090, em Fontaines, na França. Aos 22 anos, depois de ter se dedicado aos estudos de gramática e retórica, ingressou no Mosteiro de Cister, fundado por Roberto de Molesmes. Posteriormente, liderou a fundação da comunidade de Claraval (Clairvaux), acompanhado por 12 companheiros, entre eles alguns familiares — incluindo irmãos, um tio e um primo — que também optaram pela vida monástica graças ao seu exemplo.

Para Bernardo, a vida religiosa era centrada no equilíbrio entre trabalho manual, contemplação e oração, tendo Cristo e Maria como foco principal. Ele afirmava que, nas conversas ou discussões, tudo perderia o sentido se o nome de Jesus não fosse pronunciado. Além disso, expressava que Maria conduz ao Senhor e deve ser lembrada sempre em oração , pois, seguindo seu exemplo, evitamos quedas, desespero ou erro.

Ele faleceu em 20 de agosto de 1153. Foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III. No século XX, Pio XII promulgou uma encíclica com o título “Doctor Mellifluus”, lembrando a forma doce e profunda com que São Bernardo expressava sua devoção: “Jesus é mel na boca, melodia para os ouvidos, alegria para o coração”.

A seguir, veja 3 orações para o Dia de São Bernardo!

1. Oração a São Bernardo

Meu santo Abade de Claraval, São Bernardo, fervoroso servo de Maria, a igreja o honra e o invoca universalmente como padroeiro das causas mais difíceis, visto dirigir a Maria todo o seu fervor. Assim peço que com Maria venha pedir por mim a Jesus. Eu estou sozinho e desamparado. Faça uso, eu imploro, do seu especial privilégio que Maria deu a vós para trazer um benefício visível e rápido a esse seu servo desesperado. Venha assistir a este servo que está em grande dificuldade e grande necessidade de consolo e ajuda e atribulado e com sofrimentos.

Assim me consiga a graça ( diga aqui o seu pedido ) e ainda a graça da salvação da minha alma. E que isto possa agradar a Deus, a vós, seu eleito para sempre. Eu prometo, amado São Bernardo, sempre vos honrar com fervor e, como meu especial padroeiro, encorajar a devoção a vós. Amém!

2. Oração para pedir a intercessão da Virgem Maria

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção , imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro tenha sido por Vós desamparado.

Animado eu, pois, com igual confiança, a Vós, ó Virgem entre todas singular, como à Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém!

O Santo acreditava que Maria era uma intercessora poderosa, sempre pronta para ajudar quem buscava seu auxílio Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Oração “Minha augusta Soberana”

Ó, doce Virgem Maria, minha augusta Soberana! Minha amável Senhora! Minha boníssima e amorosíssima Mãe! Doce Virgem Maria, coloquei em Vós toda a minha esperança e não serei em nada confundido.

Doce Virgem Maria, creio tão firmemente que do alto do Céu Vós velais dia e noite por mim e por todos os que esperam em Vós, e estou tão intimamente convencido de que jamais faltará coisa alguma, quando se espera tudo de Vós, que resolvi viver para o futuro sem nenhuma apreensão e descarregar inteiramente em Vós todas as minhas inquietações.

Doce Virgem Maria, Vós me estabelecestes na mais inabalável confiança. Mil vezes Vos agradeço por tão precioso favor! Doravante habitarei em paz em vosso coração tão puro; não pensarei senão em Vos amar e Vos obedecer, enquanto Vós mesma, ó, Mãe bondosa, gerireis os meus interesses mais queridos.

Doce Virgem Maria! Como, entre os filhos dos homens, uns esperam a felicidade da sua riqueza, outros a procuram nos talentos! Outros se apoiam sobre a inocência de sua vida, ou sobre o rigor de sua penitência, ou sobre o fervor de suas preces, ou no grande número de suas boas obras.

Quanto a mim, minha Mãe, esperarei em Vós somente, depois de Deus; e todo fundamento de minha esperança será sempre a minha confiança em vossas maternais bondades. Doce Virgem Maria, os maus poderão roubar-me a reputação e o pouco de bem que possuo; as doenças poderão tirar-me as forças e a faculdade exterior de Vos servir; poderei eu mesmo — ai de mim, minha terna Mãe! — perder vossas boas graças pelo pecado; mas a minha amorosa confiança em vossa maternal bondade, jamais — oh, não! — jamais a perderei!

Conservarei esta inabalável confiança até meu último suspiro. Todos os esforços do inferno não a arrebatarão de mim. Morrerei repetindo mil vezes o vosso nome bendito, fazendo repousar em vosso Coração toda a minha esperança. E por que estou tão firmemente seguro de esperar sempre em Vós? Não é senão porque Vós mesma me ensinastes, dulcíssima Virgem, que sois toda misericórdia e somente misericórdia.

Estou, pois, seguro, ó boníssima e amorosíssima Mãe! Estou certo de que Vos invocarei sempre, porque Vós sempre me consolareis; de que Vos agradecerei sempre, porque sempre me confortareis; de que Vos servirei sempre, porque sempre me ajudareis; de que Vos amarei sempre, porque sempre me amareis; de que obterei sempre tudo de Vós, porque o vosso liberal amor sempre ultrapassará a minha esperança.

Sim, é de Vós somente, ó doce Virgem Maria, que, apesar de minhas faltas, espero e aguardo o único bem que desejo: a união a Jesus no tempo e na eternidade. É de Vós somente, porque sois Vós aquela a quem meu Divino Salvador escolheu para me dispensar todos os Seus favores, para me conduzir a Ele com segurança.