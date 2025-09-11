Acesse sua conta
Mãe ajudava filho a enganar e manter duas namoradas ao mesmo tempo

Laura Kurban e Karen Silva expuseram no TikTok a farsa que viveram com o mesmo homem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:30

Laura Kurban e Karen Silva
Laura Kurban e Karen Silva Crédito: Reprodução

A história de Laura Kurban e Karen Silva segue rendendo nas redes sociais. Depois de descobrirem que namoravam o mesmo homem ao mesmo tempo - uma por três anos e a outra por oito -, as duas deram fim ao relacionamento e se uniram para expor as mentiras do ex, apelidado de “Divo”.

Laura revelou, em um vídeo no TikTok, que a própria mãe do rapaz era cúmplice da farsa e ajudava a sustentar as desculpas do filho. Segundo ela, tanto ela quanto Karen eram tratadas como namoradas oficiais dentro da família.

“Eu fui apresentada como namorada da mesma maneira. Almocei com os pais, dava presentes para a mãe, já fui em jogo de futebol com o Divo e com o pai dele. Os pais moravam perto da casa dele, então era comum a gente estar na casa dele e os pais aparecerem, ou a gente ir até a casa dos pais dele. Até a minha irmã já foi tomar café comigo e com o Divo lá", disse.

"E a namorada 1 [Karen] era super próxima também. Enfim, a família de certa maneira também corroborava com as histórias do Divo", completou.

Laura explicou ainda que, em várias ocasiões, a sogra reforçava mentiras para que nenhuma das duas desconfiasse. "A mãe falava para a gente em alguns momentos que realmente o filho trabalhava muito, e também reforçava algumas histórias quando acontecia alguma situação que a gente poderia desconfiar", comentou.

"Por exemplo, uma vez eu dei um perfume para o Divo, e a namorada 1 viu aquele perfume e questionou, já que ele não usava perfume. Ele falou que a mãe tinha dado para ele e ela acreditou. Aí uma vez ela estava na casa dos pais dele, e, sem ela perguntar nada, a mãe dele falou que tinha dado um perfume para o Divo - e a namorada 1 nem tinha perguntado nada".

As festas de fim de ano também entraram no esquema. Como Karen já passava o Réveillon com ele há anos, Laura acabou sendo “despistada” com desculpas envolvendo trabalho, viagens em família e até mesmo problemas de saúde de parentes. “Eu realmente acreditava, até porque minha vida também estava corrida e eu não desconfiava tanto”, disse.

Mesmo diante das revelações, Laura admite que só percebeu a dimensão da farsa depois que tudo veio à tona. “Ele cuidou de mim quando estive internada com dengue, então eu ainda achava que era um ótimo filho e namorado", falou. "Tem trouxa pra tudo, e, no caso, essa trouxa sou eu".

Hoje, Laura e Karen transformaram a dor em humor e amizade. As duas seguem compartilhando nas redes sociais os detalhes da vida dupla do ex.

@kurbanlaura

RESPONDENDO PARTE 1

♬ som original - laura kurban

