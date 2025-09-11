Acesse sua conta
Mulheres descobrem que namoravam o mesmo homem e expõem bastidores da traição: 'Unidas pelo chifre'

Laura Kurban revelou como soube que o 'divo' estava em um relacionamento com outra mulher, Karen Silva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:20

Laura Kurban e Karen Silva
Laura Kurban e Karen Silva Crédito: Reprodução

Uma jovem viralizou no TikTok ao contar a história de como descobriu que seu namorado, com quem estava há três anos, já tinha uma outra namorada há oito anos. Ao descobrirem a verdade, Laura Kurban e Karen Silva acabaram seus respectivos relacionamentos e acabaram se tornando amigas e passaram a expor todas as mentiras do 'divo' em vídeos na rede social.

Tudo começou com um vídeo despretensioso de Laura, ironizando a situação. "Eu todo dia, quando acordo, lembro que fui enganada pelo meu namorado por três anos, porque ele já tinha outra namorada há oito anos", revelou. A partir daí, o caso viralizou, e vários seguidores passaram a pedir mais detalhes. Ela, então, fez uma série de novas publicações para expor o ex-namorado. Uma delas conta com mais de 9 milhões de visualizações.

A mulher explica que a farsa foi descoberta logo após o Dia dos Namorados deste ano. "Ele chegou para jantar aqui em casa umas 15h, quando deu 18h ele falou que ia ter um negócio do trabalho para resolver e precisava ir embora. Eu estava acostumada com essas interrupções porque ele é da área de T.I, então sempre tinham algumas demandas fora de hora e ele tinha dois empregos. Então ele sempre justificava algumas ausências por conta disso", disse.

Depois que ele foi embora, ela recebeu um alerta da mãe. "Filha, o seu namorado tem outra namorada e só você não quer ver". Segundo Laura, as duas estavam fazendo um propósito de oração que acabaria no dia seguinte.

"Fiquei conversando com ele normalmente. A gente costumava se ver na sexta, depois do trabalho ele passava aqui, mas chegava super atrasado. Nessa sexta-feira não foi diferente, ele chegou aqui, mas eu estava super tranquila, nem reclamei. Estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar... quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que estava ligando e era uma menina", falou.

Ela afirma que questionou o namorado sobre quem era aquela, e ele disse que era a mulher de um amigo. Contudo, ela sabia que não se tratava da mesma pessoa. "Ele começou a ficar muito nervoso e parou de olhar para mim, ficou paralisado", continuou.

O rapaz disse então que era uma ex-namorada, e que os dois estavam conversando há alguns meses. Laura questionou sobre o nome da menina, mas o 'divo' só revelou o primeiro nome da menina. Ela passou a procurar a tal jovem nas redes sociais de amigos do namorado, já que ele não tem perfil nestes sites. Laura encontrou Karen, adicionou ela e as duas começaram a conversar, desvendando toda a história por trás de seus relacionamentos com a mesma pessoa.

Karen já namorava o homem há oito anos e também estava sendo envolvida em sua trama de mentiras. Depois da descoberta, as duas decidiram colocar um ponto final nos respectivos relacionamentos.

A amizade entre as duas se fortaleceu, e elas passaram a brincar que foram "unidas pelo chifre". Em um dos vídeos, as jovens contaram que estavam acostumadas com as desculpas do então namorado e que tudo era muito detalhado, a ponto de ele mandar fotos para comprovar. 

Laura ainda brincou sobre o fato de que dividiam a mesma escova de dente sem saber na casa do namorado: "Estou fazendo essa cara de bochecho depois de usar a NOSSA escova de dente amante culposa and the namorada 01".

@kurbanlaura @Karen ♬ Illegal - PinkPantheress
@kurbanlaura Respondendo a @Yasmin ♬ som original - laura kurban

