Gusttavo Lima detalha briga com Cristiano Araújo por hit baiano antes de morte do cantor

Sertanejo detalhou mal-entendido entre os artistas

Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 18:22

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima falou, durante entrevista, sobre uma briga que teve com o sertanejo Cristiano Araújo, que faleceu em um acidente de carro em 2015. Em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, o artista contou que a desavença teve início por causa de um mal-entendido em relação a gravação da música 'Lepo Lepo', hit interpretado pela banda baiana Psirico.

O cantor explicou que tanto ele quanto Cristiano receberam a proposta de gravar a música. Gusttavo Lima estava em Boston, nos Estados Unidos, quando recebeu a canção de um compositor, que lhe aconselhou a gravá-la. O sertanejo confessou que a música não o encantou, e que negou a proposta.

Na época, ele soube que a música, na voz do cantor Márcio Victor, já estava sendo sucesso na Bahia. Foi mais um motivo para não gravar a faixa. Diante da negativa, o compositor disse que caso Gusttavo Lima não gravasse a canção, Cristiano gravaria.

"E meio que começou um leilão de música. Chegaram no Cristino e falaram: 'se você não gravar, o Gusttavo falou que vai gravar'. Causou uma confusão no caminho. Aí o Cristino me ligou e falou: 'pô Gusttavo, que história é essa que você tá querendo gravar minha música?'", contou em entrevista. Lepo Lepo foi eleita melhor música do carnaval na pesquisa Bahia Folia em 2014.

Gusttavo Lima disse ainda que sugeriu para Cristiano que ele também não fizesse a gravação. "E acabou que virou um inferninho nesse telefone sem fio. Nisso a gente discutiu ali, mas discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho", completou. Os colegas se distanciaram e nunca conseguiram se resolver pessoalmente depois do desentendimento. O nome do compositor que teria provocado a rixa entre os cantores não foi divulgado por Gusttavo Lima.