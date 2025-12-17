TRÂNSITO INTENSO

BR-324 terá aumento de 35% no tráfego durante Natal e Ano Novo; veja outras rodovias

Polícia intensificará ações de fiscalização nas vias que cortam a Bahia

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09:11

BR-324, à noite, sentido Salvador Crédito: Almiro Lopes/ Arquivo CORREIO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (18) a Operação Natal e Ano Novo nas rodovias federais que cortam a Bahia. A expectativa é de crescimento entre 8% e 35% no fluxo de veículos nas principais vias do estado durante o período festivo.

A BR-324 deve registrar o maior aumento no tráfego. A rodovia, que liga Salvador ao interior baiano, possui média mensal de 1,2 milhão de veículos, mas a estimativa para dezembro é de 1,62 milhão, o que representa um crescimento de 35%.

Na BR-101, a previsão é de aumento de 30% no fluxo. Em meses regulares, a rodovia recebe cerca de 1 milhão de veículos, número que deve chegar a 1,30 milhão no fim do ano. Já a BR-116 deve apresentar alta mais moderada, de 8,1%, passando de uma média de 1,10 milhão para aproximadamente 1,19 milhão de veículos.

PRF faz análise por rodovia:

BR-324: registra crescimento acentuado em períodos festivos, especialmente devido à saída de moradores de Salvador com destino ao interior do estado.

BR-116: considerada a principal rodovia do país, apresenta aumento moderado, porém constante, impulsionado pelo transporte de cargas e deslocamentos de longa distância.

BR-101: interliga cidades populosas do interior baiano e serve como acesso a algumas das praias mais procuradas do sul da Bahia, o que justifica o crescimento expressivo no fluxo no final do ano.

PRF intensificará as ações de fiscalização

Durante a Operação Rodovida, a PRF intensificará as ações de fiscalização, com atenção especial às condutas que mais contribuem para sinistros graves, como:

Ultrapassagens indevidas;

Excesso de velocidade;

Não uso do cinto de segurança;

Uso do telefone celular ao volante;