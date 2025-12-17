BAHIA

Motorista de aplicativo é executado com mais de 20 tiros dentro do próprio carro

Suspeitos fugiram do local do crime

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:15

Homem foi morto a tiros dentro do próprio carro Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um motorista de aplicativo de 30 anos foi executado com mais de 20 tiros na manhã da última terça-feira (16), enquanto dirigia pelas ruas do bairro São Judas Tadeu, em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Robson Tadeu Moreira Junior.

Segundo a Polícia Civil, dois homens ainda não identificados se aproximaram do carro da vítima em uma motocicleta e efetuaram os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram. Nenhum pertence foi roubado.

Uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

A Delegacia de Homicídios de Itabuna investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.