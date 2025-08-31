'Em 8 luas': o recado de um médium que previu o sucesso de Gusttavo Lima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:25
Gusttavo Lima, 35 anos, compartilhou uma experiência marcante que teve com o espiritismo, que, segundo o cantor, o fez valorizar ainda mais a religião.
“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, revelou ao podcast de André Piunti.
O artista contou que recebeu uma mensagem espiritual de um médium pouco antes de fazer sucesso: “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”.
Pouco tempo depois, segundo ele, sua vida mudou de forma radical. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”
Segundo Gusttavo, essa foi sua única experiência que teve com o espiritismo, mas suficiente para transformar sua visão sobre a religião.
“Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim”, concluiu.