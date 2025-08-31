'VAI CHEGAR'

'Em 8 luas': o recado de um médium que previu o sucesso de Gusttavo Lima

Artista contou que mensagem de um médium o fez ter uma relação breve e transformadora com o espiritismo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:25

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima, 35 anos, compartilhou uma experiência marcante que teve com o espiritismo, que, segundo o cantor, o fez valorizar ainda mais a religião.

Leia mais Gusttavo Lima detalha briga com Cristiano Araújo por hit baiano antes de morte do cantor

“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, revelou ao podcast de André Piunti.

Fortuna de Gusttavo Lima 1 de 4

O artista contou que recebeu uma mensagem espiritual de um médium pouco antes de fazer sucesso: “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”.

Pouco tempo depois, segundo ele, sua vida mudou de forma radical. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”

Segundo Gusttavo, essa foi sua única experiência que teve com o espiritismo, mas suficiente para transformar sua visão sobre a religião.