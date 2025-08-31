Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Em 8 luas': o recado de um médium que previu o sucesso de Gusttavo Lima

Artista contou que mensagem de um médium o fez ter uma relação breve e transformadora com o espiritismo

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:25

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima, 35 anos, compartilhou uma experiência marcante que teve com o espiritismo, que, segundo o cantor, o fez valorizar ainda mais a religião.

Leia mais

Imagem - Gusttavo Lima detalha briga com Cristiano Araújo por hit baiano antes de morte do cantor

Gusttavo Lima detalha briga com Cristiano Araújo por hit baiano antes de morte do cantor

“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, revelou ao podcast de André Piunti.

Fortuna de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima viaja em um jatinho, modelo Bombardier Global 600, um dos mais luxuosos do mundo. A aeronave tem capacidade para até 16 passageiros e está avaliado em R$ 250 milhões por Reprodução
Gusttavo Lima com Andressa Suita, durante viagem do casal a Mykonos, na Grécia; embarcação custa R$ 1 bilhão por Reprodução
Gusttavo Lima tem uma frota de motocicletas e carros avaliada em R$ 30 milhões que inclui: uma Harley-Davidson Fat Boy, motocicleta avaliada em pelo menos R$ 82,9 mil por Reprodução
Sertanejo Gusttavo Lima tem fortuna avaliada em aproximadamente 1 bilhão por Reprodução
1 de 4
Gusttavo Lima viaja em um jatinho, modelo Bombardier Global 600, um dos mais luxuosos do mundo. A aeronave tem capacidade para até 16 passageiros e está avaliado em R$ 250 milhões por Reprodução

O artista contou que recebeu uma mensagem espiritual de um médium pouco antes de fazer sucesso: “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”.

Pouco tempo depois, segundo ele, sua vida mudou de forma radical. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”

Segundo Gusttavo, essa foi sua única experiência que teve com o espiritismo, mas suficiente para transformar sua visão sobre a religião.

“Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro dá um ‘chega pra lá’ em Gusttavo Lima: ‘O candidato sou eu’

Bolsonaro dá um ‘chega pra lá’ em Gusttavo Lima: ‘O candidato sou eu’

Imagem - Gusttavo Lima se defende em meio a investigações: ‘Nem sei como lava dinheiro’

Gusttavo Lima se defende em meio a investigações: ‘Nem sei como lava dinheiro’

Imagem - Gusttavo Lima fica irreconhecível após raspar barba; veja resultado

Gusttavo Lima fica irreconhecível após raspar barba; veja resultado

Mais recentes

Imagem - Péricles abre coração sobre luta contra depressão: 'Chorar e dormir'

Péricles abre coração sobre luta contra depressão: 'Chorar e dormir'
Imagem - Aprenda a técnica ancestral que substitui o ar-condicionado em casas chinesas

Aprenda a técnica ancestral que substitui o ar-condicionado em casas chinesas
Imagem - Na reta final da gestação, Carol Peixinho surpreende ao mostrar movimentos do filho na barriga

Na reta final da gestação, Carol Peixinho surpreende ao mostrar movimentos do filho na barriga

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua