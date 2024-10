JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Gusttavo Lima se defende em meio a investigações: ‘Nem sei como lava dinheiro’

Envolvido em uma investigação de suposta lavagem de dinheiro e participação em jogos ilegais, o cantor Gusttavo Lima veio a público esclarecer sua relação com a empresa de apostas Vai de Bet. Durante entrevista ao canal Migalhas, o sertanejo afirmou ter enviado toda a documentação exigida à Justiça de Pernambuco, responsável pela Operação Integration, que investiga a empresa e suas possíveis ligações com atividades ilícitas.

“Querem fazer essa ligação do meu nome com lavagem de dinheiro? Eu nem sei como se lava dinheiro, porque minha vida inteira foi dedicada a fazer a coisa certa”, afirmou Lima.

Assista ao bate-papo na íntegra:

No dia 30 de setembro, vale lembrar, cantor abriu uma live em seu Instagram para conversar com seus fãs e trouxe seu advogado, Cláudio Bessa, para esclarecer a situação jurídica. A transmissão, que reuniu mais de 173 mil pessoas ao vivo, foi uma tentativa de tranquilizar seu público e expor a versão dele. Gusttavo afirmou que, após questionar sua equipe financeira sobre possíveis irregularidades, foi informado de que todas as contas estavam em conformidade com a lei.