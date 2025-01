TENSÕES POLÍTICAS

Bolsonaro dá um ‘chega pra lá’ em Gusttavo Lima: ‘O candidato sou eu’

Sertanejo de direita afirmou que pretende concorrer à presidência em 2026 e se aproximou do PL

Bolsonaro havia afirmado que não via problema na ambição política do sertanejo de direita. “Não vejo problema nenhum. O PL aceita conversar com Gusttavo Lima. Aliás, nós estamos abertos para conversar com qualquer um que seja de direita, claro”, disse nsta terça (15), em entrevista ao Metrópoles.