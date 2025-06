PARALISAÇÃO

TJ-BA analisa pauta de servidores do poder Judiciário há um mês em greve

Categoria cobra aprovação de plano que organiza salários e promoções

Yan Inácio

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:23

Membros do sindicato votam por continuidade da greve dos servidores do poder judiciário Crédito: Reprodução/Facebook

Com servidores do poder Judiciário em greve há um mês na Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) afirmou que analisa as reivindicações levantadas pelo movimento paredista e fez um apelo pelo fim da paralisação, iniciada em 12 de maio. >

Segundo o TJ-BA, a pauta está sendo “cuidadosamente analisada” pois a “gestão de recursos públicos requer o cuidado necessário para preservar os serviços que devemos oferecer”. “Nesse sentido, a greve vem na contramão da plena regularidade no funcionamento dos serviços judiciários, impactando no cotidiano de tantas pessoas que buscam a Justiça para solução dos mais variados assuntos da vida”, afirmou o Tribunal, em nota.>

Em assembleia nessa quarta-feira (11), a categoria decidiu manter a greve por tempo indeterminado. Os servidores aguardam nova proposta do TJ-BA até a próxima sexta (13) para definir uma nova rodada de discussões. >

De acordo com o presidente Manoel Suzarte, a principal reivindicação dos servidores organizados no Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) é pela aprovação e implantação imediata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), elaborado em 2018 e protocolado na Alba em agosto de 2024. O PCCV é um conjunto de regras que organiza as funções, salários e formas de progressão na carreira dos servidores públicos.>