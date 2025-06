ORIENTE MÉDIO

Preso em Israel, brasileiro Thiago Ávila é levado à solitária após iniciar greve de fome

Ele foi detido durante missão humanitária rumo à Faixa de Gaza

A decisão judicial que determinou a deportação do ativista já foi tomada, e o prazo para sua saída do país termina nesta quinta-feira (12). No entanto, antes que a medida fosse cumprida, ele foi transferido para o confinamento solitário, dificultando ainda mais o contato com a família.>

Lara Souza, companheira de Thiago, disse estar angustiada com a falta de informações diretas. “Estou muito nervosa e não sei o que está acontecendo. Estava tranquila até o momento da detenção. Sabia que essa missão era necessária. Nos falávamos todos os dias, mas, desde então, só permitem que ele converse com a advogada”, afirmou. “Ela chegou a me ligar e tentou me colocar em contato com o Thiago, mas as forças israelenses não permitiram”, completou. Emocionada, Lara ainda comentou sobre a postura do companheiro: “Eu o conheço e ele é puro coração. Deve estar pensando, neste momento, que isso não é nada, comparado ao que as pessoas estão vivendo em Gaza”.>