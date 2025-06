ÁREA DE CONFLITO

Brasileiro a bordo: Itamaraty exige que Israel liberte tripulação de barco que ia a Gaza

Embarcação foi interceptada ao tentar levar ajuda à Faixa de Gaza

Lara, esposa de Thiago Ávila, gravou vídeo denunciando a interceptação: "Eles foram atacados pelo Exército israelense, que subiu no barco". Ela pede pressão internacional pela libertação dos ativistas e pelo fim do que chama de "cerco ilegal a Gaza". >

A embarcação havia partido da Itália no dia 1º de junho, com escala no Egito, carregando 12 ativistas e suprimentos para a população palestina. A coalizão organizadora classificou a ação israelense como "sequestro" após perder contato com o barco.>