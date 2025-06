PARA A SUÉCIA

Greta Thunberg é deportada por Israel após interceptação de barco com ajuda a Gaza

Brasileiro Thiago Ávila permanece detido após recusar extradição

A ativista ambiental Greta Thunberg foi deportada por Israel nesta terça-feira (10) após a interceptação do barco "Madleen", que transportava ajuda humanitária para Gaza. Segundo informações do governo israelense, ela embarcou em um voo com destino à França e depois seguirá para a Suécia, seu país de origem. Uma foto da jovem dentro da aeronave foi divulgada oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. >