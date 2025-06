RODOVIÁRIA

Jovens de Centro Comunitário levam dança e cultura nordestina a estação de metrô

Atração com mais de 40 dançarinos integra as comemorações dos 11 anos do Metrô Bahia

Tharsila Prates

Publicado em 12 de junho de 2025 às 21:27

Crianças do Centro Comunitário Unidos pelo Social: sorriso largo Crédito: Divulgação / CCR Metrô Bahia

Quem esteve na Estação Rodoviária do metrô, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (12) pôde acompanhar um emocionante espetáculo de dança apresentado por 45 crianças, adolescentes e jovens da comunidade de Cosme de Farias, integrantes do Centro Comunitário Unidos pelo Social. A apresentação integrou a programação comemorativa pelos 11 anos do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, celebrado na quarta-feira (11). >

Ao som do forró, os participantes estavam caracterizados com trajes típicos e encantaram o público com coreografias que celebram a cultura nordestina e a força da comunidade. "Estamos felizes com o acolhimento recebido e a oportunidade de mostrar o talento de nossas crianças da comunidade em um espaço tão movimentado como o metrô", disse Daniela Monteiro, mãe de Yanna Dandara, uma das alunas do projeto. >