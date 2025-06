EFEITO CRISE DO INSS

Reprovação de Lula chega a 40% em nova pesquisa Datafolha

O petista alcançou o segundo pior índice em todos os seus três mandatos

Os números revelam que a crise do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teve um impacto na reputação do governo petista. As fraudes são investigadas pela Polícia Federal, que apura um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.>