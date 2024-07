POLÍTICA

Real Time Big Data: reprovação de Lula vai a 45% em Salvador e empata tecnicamente com aprovação, agora de 46%

A segunda rodada da Real Time Big Data mostra que a reprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou em Salvador e está tecnicamente empatada com a aprovação, considerando a margem de erro. Segundo o instituto, 45% avaliam negativamente o petista na capital baiana, e 46% aprovam. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 9%.

Críticas

Na semana passada, o presidente desembarcou em Salvador, e participou pela terceira vez consecutiva do desfile do 2 de Julho. Na ocasião, Lula fez diversas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o que repercutiu mal e provocou a alta do dólar no país.