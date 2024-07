ENTRE FEIRA E SANTA BÁRBARA

Lula entrega duplicação da BR-116 e anuncia novas obras na Bahia

A obra de duplicação de mais 53,2 quilômetros da BR-116, entre Santa Bárbara e Serrinha, foi autorizada pelo presidente Lula

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 19:45

Agora, o trânsito na BR-116 ganha em celeridade com a duplicação de 40,3 quilômetros da rodovia Crédito: Matheus Landim/GOVBA

A obra de duplicação da BR-116, no trecho entre Feira de Santana e Santa Bárbara, foi entregue na manhã desta segunda-feira (1°). Com a presença do presidente Lula e outras autoridades, a inauguração da nova via integra o lote 6 do projeto de recuperação da malha viária nacional, do Governo Federal.

Agora, o trânsito na BR-116 ganha em celeridade com a duplicação de 40,3 quilômetros da rodovia. No total, foram aplicados recursos da ordem de R$ 467,2 milhões. "Queremos deixar a Bahia mais impecável, com melhor qualidade de vida”, disse o presidente.

Mais obras

Após a inauguração, outra obra de duplicação de mais 53,2 quilômetros da BR-116, entre Santa Bárbara e Serrinha, foi autorizada pelo presidente Lula. Estão previstos mais de R$ 2,8 bilhões de investimento do Governo Federal.

Foi autorizada ainda a abertura de licitação para duplicar 7,2 quilômetros do Contorno Leste de Feira de Santana, o Rodoanel. O valor estimado para esta intervenção é de R$ 190 milhões. A mesma medida foi adotada para a BR-101, onde serão contemplados 83 quilômetros da rodovia que liga Sergipe até Entre Rios, na Bahia. Esta implantação tem orçamento previsto em R$ 428,7 milhões.

Outra ordem de serviço, com início imediato, para pavimentação da BR-030, em Maraú foi assinada pelo presidente. Para asfaltar os quase 53 quilômetros da estrada serão investidos R$ 230 milhões. Outro trecho da mesma rodovia, entre Cocos; na Bahia, e Mambaí; em Goiás, vai ser recuperado. Serão destinados R$ 817 milhões para asfaltar os 191 quilômetros entre as duas localidades.

O pacote de ações autorizadas também inclui uma ordem de serviço dos remanescentes da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 2), que vai das cidades de Bom Jesus da Lapa à São Desidério. São 137 quilômetros de extensão ao custo de R$ 365 milhões, a cargo do Ministério dos Transportes.

Outros investimentos

Além das obras de infraestrutura e mobilidade, foram autorizadas contratações de residências, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com 1.075 unidades habitacionais a serem contratadas em Feira de Santana. Este número está dividido em 226 unidades no Residencial Rio de Janeiro; 200 unidades no Residencial Vivendas Panorama I; 200 unidades no Residencial Vivendas Panorama II; 257 unidades no Residencial Lagoa Encantada I e 192 unidades no Residencial Parque Sabiá I.