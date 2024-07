INDEPENDÊNCIA

Entre aplausos e vaias, Lula participa de desfile cívico do 2 de julho

Presidente marcou presença na festa pelo terceiro ano seguido

Wendel de Novais

Publicado em 2 de julho de 2024 às 10:50

Em cima de uma caminhonete, o presidente Lula participou do desfile cívico do 2 de julho, em Salvador, nesta terça-feira (2). Ele não esteve presente na cerimônia de abertura da festa, no hasteamento das bandeiras no Largo da Lapinha, mas entrou no circuito em veículo aberto no Largo da Soledade, como virou costume nas suas últimas participações. No trajeto, porém, não se vê apenas manifestações positivas.

Ao lado do presidente, estava a primeira-dama Janja, além do governador Jerônimo Rodrigues. No carro, também estava Geraldo Júnior, pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo MDB. Apesar disso, as ações dos presentes que se apertavam para ver a comitiva são referentes ao presidente. Ao longo do percurso, além de do apoio de petistas, se vê também grupos que vaiaram a comitiva do presidente e do governador.

Às 10h45, a comitiva do presidente deixou o circuito antes da subida para o bairro do Santo Antônio. O carro de Lula virou à direita e seguiu em direção ao Comércio pela Ladeira da Água Brusca.

Em conversa com a imprensa antes da abertura, Jerônimo destacou presença do presidente no desfile. "Pela terceira vez seguida, o Lula participa no 2 de julho. É uma referência para nós porque se trata de um presidente reconhecendo uma festa da luta do povo baiano em nome da independência do Brasil", destacou o governador.