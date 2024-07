INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Em ano eleitoral, pauta política domina discursos no 2 de Julho

Prefeito Bruno Reis é acompanhado por apoiadores durante desfile

Gil Santos

Publicado em 2 de julho de 2024 às 09:04

Bruno Reis durante o cortejo 2 de Julho Crédito: Reprodução

O desfile do 2 de Julho começou e está sendo um termômetro político para os candidatos às eleições municipais em Salvador. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tenta a reeleição, está precisando de fôlego para caminhar. Apoiadores cercaram o gestor em busca de fotos e vídeos. Muitos optaram por usar branco ou azul, está última a cor do partido. Mais cedo, pouco antes do hasteamento das bandeiras, o gestor comentou sobre a festa.

"É um ano importantíssimo para decidir o futuro da nossa cidade. Essa é uma das mais importantes datas da nossa história, representa a Independência do Brasil na Bahia. A gente está aqui para celebrar a importância dessa data para que hoje tivéssemos uma democracia, um país mais justo, onde a gente pode, através da força do povo brasileiro, conduzir o seu destino", disse o prefeito.

Já o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre a passagem do presidente Lula em Salvador. Ele destacou que o presidente já deu o aval para que livros didáticos brasileiros possam contemplar o 2 de Julho como marco importante para a Independência do Brasil. "A palavra do Lula ontem reconhece que essa história tem que ser contada para o Brasil".



Programação

À tarde, a partir das 15h, o prefeito participa, no 2º Distrito Naval, no Comércio, da cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador. Em seguida, a partir das 16h, Bruno Reis acompanha a chegada dos carros emblemáticos ao Campo Grande e participa do hasteamento das bandeiras ao lado de outras autoridades.