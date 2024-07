É HOJE

Confira a programação completa do 2 de Julho em Salvador

Festejo terá início com a alvorada, na Lapinha, e encerrará com encontro de filarmônicas, no Campo Grande

Publicado em 2 de julho de 2024

Dois de Julho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em mais um ano, as celebrações ao 2 de Julho em Salvador vão contar com uma ampla programação cívica e cultural ,que vai reunir milhares de baianos e turistas. As ações são organizadas pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos e Secretaria de Cultura de Turismo. Neste ano, o tema da festa é “Dois de Julho: povo independente”. Confira abaixo a programação completa desta terça-feira (2).

06h – Alvorada com Queima de Fogos, no Palco Largo da Lapinha;

07h – Organização do Cortejo Cívico na Lapinha.

08h – Cerimônias Cívicas – Hasteamento das bandeiras por Autoridades, com execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

09h –Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais, Estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, Grupos Populares.

Concurso de Fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus.

Homenagem aos Heróis da Independência - Breve parada em frente ao Convento da Soledade.

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo - Breve parada em frente a Ordem para pronunciamento de um membro da Instituição.

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – Breve parada em frente à Igreja.

09h às 12h - Apresentação performática de teatro Dois do Sete.

11h30 – Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

12h – Toré em Homenagem aos Caboclos.

TURNO VESPERTINO

12h às 17h - Culinária Musical no 2 de Julho - Casa do Benin (Pelourinho)

13h – Concentração do Cortejo Cívico

13h30– Início do Desfile Cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, Fanfarras Municipais e Estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

14h – 2º Festival de Fanfarras e Balizas, na Avenida Sete de Setembro.

15:00 – Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16h – Cerimônias Cívicas no Campo Grande: Chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das Bandeiras por Autoridades; execução do hino nacional pelas Bandas de Música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico pela paratleta cega Iracema Vilaronga; execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley da Polícia Militar da Bahia.