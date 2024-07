DESFILE

2 de Julho: carros com caboclos iniciam cortejo na Lapinha

O cortejo do 2 de Julho começou por volta das 8h30, nesta terça-feira (2), no Largo da Lapinha. Os carros dos caboclos seguem em direção à Praça Municipal. Indígenas do sul da Bahia participam do cortejo.

Antes, aconteceu a cerimônia do hasteamento das bandeiras, com a partipação do prefeito Bruno Reis, governador Jerônimo Rodrigues e do presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, do presidente do Tribunal de Justiça (TJ-BA), desembargador Gesivaldo Britto, e do diretor do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Joaci Góes.