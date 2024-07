TRÁFEGO

Mais ônibus, ascensores fechados e BRT: confira esquema de transporte no 2 de julho

Prefeitura de Salvador montou funcionamento especial para feriado

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 15:21

Operação especial de transporte Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de transporte em Salvador para as comemorações do 2 de Julho, quando é comemorada a Independência do Brasil na Bahia.

Na terça (2), haverá reforço na frota reguladora das 6h às 20h, nas estações da Lapa, com oito veículos; Acesso Norte, com três veículos; Pirajá, com quatro veículos e Águas Claras, com cinco veículos. A frota reguladora ficará à disposição da equipe de fiscalização dos terminais para ser utilizada com o objetivo de suprir a demanda de usuários.

Já o BRT irá operar normalmente, das 5h às 23h10. A exceção é a linha B4, que segue em operação assistida das 8h às 17h.