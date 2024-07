INDEPENDÊNCIA

Confira programação da Marinha para o 2 de julho

A Marinha do Brasil realizará a tradicional Cerimônia Cívico-Militar de hasteamento das bandeiras no Forte de São Marcelo, em Salvador, em homenagem aos 201 anos da Independência do Brasil na Bahia. O evento do 2 de julho começa às 15h.

Na ocasião, serão hasteados o Pavilhão Nacional e as bandeiras do Estado da Bahia e da cidade de Salvador ao som do Hino Nacional executado pela Banda de Música do Comando do 2o Distrito Naval. Também serão prestadas honras a todos os combatentes que tombaram nas batalhas no mar. A homenagem será feita por meio de uma descarga de fuzilaria seguida do toque de silêncio.