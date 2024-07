SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia aumenta número de agentes infiltrados no 2 de Julho para coibir crimes

Parte do efetivo de policiais civis e militares que estão atuando no desfile do 2 de Julho, em Salvador, estão infiltrados. O secretário da Segurança Público da Bahia, Marcelo Werner, contou que a estratégia está sendo utilizada por policiais civis, nesta terça-feira (2).