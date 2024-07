INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

Multidão acompanha caboclos em desfile pelo Centro Histórico

Depois de nascer brilhando mais do que no primeiro, o sol tem outra missão neste 2 de Julho: iluminar os milhares de baianos que saem às ruas para celebrar a Independência do Brasil na Bahia. Os moradores da Lapinha já foram acordados com a queima de fogos e as bandeiras já estão no topo dos mastros. Com os deveres cívicos realizados, os holofotes seguem sobre os caramanchões do Caboclo e da Cabocla.