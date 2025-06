MUNDO SUSTENTÁVEL

Economia circular ganha força na Bahia e transforma resíduos em novos negócios

Modelo econômico aposta em soluções sustentáveis para reduzir desperdícios e reaproveitar materiais

De acordo com Ana Virgínia Terranova, consultora especialista em meio ambiente e sustentabilidade, entre os principais benefícios ambientais oriundos da economia circular estão a redução na extração de produtos minerais, diminuição de resíduos e poluição, redução na emissão de gases do efeito estufa, economia de energia, proteção dos ecossistemas e da saúde humana, além da promoção da biodiversidade. >

Em território baiano, essa lógica já vem sendo aplicada em setores diversos. Empresas têxteis reutilizam fibras e retalhos para fabricar novos produtos, startups apostam na logística reversa de embalagens e iniciativas públicas criam ecopontos e centros de reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos. Na indústria, um dos exemplos mais robustos da economia circular no estado vem se destacando com a Tronox, empresa instalada no Polo Industrial de Camaçari e líder mundial na produção de pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2).>

A companhia é responsável por desenvolver um projeto de reaproveitamento do Minério Não Reagido (MNR), um resíduo gerado durante seu processo produtivo e que, antes, era destinado a aterros industriais. A iniciativa consiste, essencialmente, em transformar o resíduo do minério não reagido (MNR), oriundo do processo de fabricação do dióxido de titânio, em um subproduto com aplicação na construção civil.>