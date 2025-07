ASSISTÊNCIA CLIMÁTICA

Horas antes de alerta de tsunami, Cacique Cobra Coral posta 'ultimato' a Trump: 'EUA por sua conta e risco'

Fundação postou "contagem regressiva" e voltou a pedir que presidente americano suspenda "tarifaço"

Carol Neves

Publicado em 30 de julho de 2025 às 08:11

Donald Trump Crédito: Divulgação

A Fundação Cacique Cobra Coral fez uma nova postagem dando um "ultimato" ao governo de Donald Trump, dos EUA, em relação ao tarifaço de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil. Depois do anúncio dos EUA, a fundação anunciou que suspenderia a "assistência climática" aos EUA e agora fala em "contagem regressiva para zerarmos nossa assistência climática". >

"Presidente Donald Trump: Contagem regressiva para zerarmos nossa assistência climática à América. A vida, presidente, é feita de escolhas, ,as, cada escolha exige uma renuncia, não se pode ter TUDO!", inicia o texto, que continua dizendo que Trump terá oportunidade nos próximos dias de reduzir as "tarifas absurdas ao nosso Brasil". "Até lá, não vamos renovar nossos vistos B1 e B2 de entrada nos USA, nem daremos mais assistência climática à América, que estará por vossa conta e risco, presidente, e não esqueça o que fizemos quando do último furacão", acrescenta, citando o furacão Milton que atingiu a Flórida. >

"O furacão Milton foi a prova viva que não podemos tudo, só Deus pode tudo! Mas podemos, quando autorizado pelo Astral reduzir tais catástrofes criadas pelo próprio homem. Deixaremos a América por vossa conta e risco, num momento em que a América está próxima de viver o maior desafio climático de sua história, sem verbas para os setores de meteorologia e previsão do tempo, bem próximo da maior temporada de furacões e tornados que vossa excelência cortou as verbas", diz o texto, que finaliza com "Adeus, América". >

A postagem foi feita horas antes de um alerta de tsunami ser feito nos EUA. O presidente Donald Trump pediu calma à população. "Devido a um grande terremoto ocorrido no Oceano Pacífico, um Alerta de Tsunami está em vigor para quem mora no Havaí. Um alerta de Tsunami está em vigor para o Alasca e a Costa do Pacífico dos Estados Unidos", postou Trump em sua rede social.>

O que é a fundação? >

A Fundação Cacique Cobra Coral é uma organização esotérica brasileira, criada em 1931, com sede em Guarulhos (SP). Seu propósito é atuar em desequilíbrios ambientais causados por ações humanas, utilizando práticas místicas.>