Após taxação, Cacique Cobra Coral anuncia suspensão de 'assistência climática' aos EUA

Entidade diz que atua nos EUA desde o governo de Ronald Reagan

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:21

Chuva em Washington Crédito: Shutterstock

A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou pelas redes sociais que está suspendendo em 50% a "assistência climática" aos EUA e ao presidente Donald Trump. A decisão foi informada um dia após Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, a vale a partir de 1º de agosto, em meio a pressões relacionadas ao julgamento do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. >

"Diante da decisão absurda acima contra o nosso Brasil, a presidente da Fundação Cacique Cobra Coral, medium Adelaide Scritori, comunica a Casa Branca que, usando do princípio da reciprocidade, suspende a partir de hoje em 50% a assistência climática sem ônus, a empresas da Califórnia, Chicago, Nova Iorque, California, Meio Oeste Americano, Florida e outros, desde o governo Ronald Reagan, quando começamos a monitorar a Falha de St. Andreas na California. Como faz em outros 16 países e 3 continentes há quatro décadas", diz o texto. "Receba senhor presidente Donald Trump, nossa manifestação de paz espiritual". >

Nesta quinta, Washington, capital dos EUA, está com alerta para tempestades. A maior ameaça com essas tempestades serão as rajadas de vento destrutivas de cerca de 113 km/h e granizo isolado. Um breve alerta de tornado esteve em vigor na região norte de Washington, D.C., na noite de quarta-feira. Inundações repentinas também são uma grande preocupação com essas tempestades, que devem produzir chuvas muito intensas. Alertas de enchente também estão em vigor na Carolina do Norte, de acordo com a rede ABC.>

O Cacique Cobra Coral é uma entidade que alega conseguir intervir em eventos climáticos e desastres naturais. A instituição foi criada por Ângelo Scritori, médium que morreu em 2002 aos 104 anos. No site, a fundação define sua missão como a de "minimizar catástrofes que podem ocorrer em razão dos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza".>

Hoje, conforme as informações do site, a fundação tem à frente a filha de Ângelo, a médium Adelaide Scritori. A instituição descreve que, no dia em que a mãe de Adelaide entrou em trabalho de parto, o espírito de Padre Cícero teria se manifestado por meio de Ângelo. A entidade é frequentemente consultada durante grandes eventos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e associada a períodos chuvosos.>

Conflito Brasil x EUA>

As declarações do presidente americano, Donald Trump, em defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) escalou nesta quarta-feira, 9, para uma crise diplomática, com reflexo na relação comercial entre os dois países. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil chancelou as falas de Trump e afirmou, em nota, que "a perseguição política" contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores "é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil". Em reação, o Itamaraty convocou o representante da embaixada para prestar esclarecimentos e declarou que a manifestação é "inaceitável".>

Logo depois da movimentação em Brasília, Trump anunciou a imposição de tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil a partir de 1.º de agosto. A decisão foi justificada, principalmente, pelo tratamento dado pelo País a Bolsonaro e por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas americanas de tecnologia. Segundo o americano, a medida responde aos "ataques insidiosos às eleições livres" e às "ordens de censura secretas e ilegais" emitidas pelo STF contra redes sociais. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica" (mais informações no caderno de Economia).>

Na última segunda-feira, Trump disse que o Brasil está fazendo uma "coisa terrível" com Bolsonaro - que está inelegível até 2030 e é réu no Supremo acusado de tentativa de golpe - e chamou os processos judiciais que o atingem de "perseguição". Na noite de anteontem, o americano repetiu as críticas. "Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas", escreveu em sua rede social, a Truth Social.>