CRIME

VÍDEO: Ladrões usam jet ski para roubar alianças de casal em caiaque no mar

Caso foi registrado na Praia dos Milionários, no litoral de São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:21

Caso foi registrado no litoral de SP Crédito: Reprodução

Banhistas registraram um momento em que dois homens que utilizavam um jet ski assaltaram um casal no mar em São Vicente, no litoral de São Paulo. As vítimas faziam um passeio de caiaque quando foram abordadas, no domingo (21).

A gravação feita por uma testemunha mostra diversas crianças brincando na beira do mar, enquanto o casal é abordado pelos criminosos um pouco mais no fundo. O crime ocorreu a cerca de 100 metros da faixa de areia, em um trecho movimentado da orla.

Segundo informações do portal TH+, os dois assaltantes anunciaram o assalto e exigiram a aliança do casal. Como os objetos não foram entregues de imediato, um dos criminosos agrediu uma das vítimas com o remo do caiaque.